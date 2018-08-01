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17 عاما مرت على هجمات 11 سبتمبر أو ما يسمى بالثلاثاء الأسود بأمريكا

بتاريــخ : 11 شتنبر 2018 / 11:47 17 عاما مرت على هجمات 11 سبتمبر أو ما يسمى بالثلاثاء الأسود بأمريكا | دولي
17 عاما مرت على هجمات 11 سبتمبر أو ما يسمى بالثلاثاء الأسود بأمريكا
يحيي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، ذكرى مرور 17 عاماً على أسوأ هجوم إرهابي في الأراضي الأمريكية، بزيارة مقر النصب التذكاري القومي لضحايا الرحلة 93 خلال هجمات 11 سبتمبر في حقل ولاية

شوف تيفي وكالات

يحيي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، ذكرى مرور 17 عاماً على أسوأ هجوم إرهابي في الأراضي الأمريكية، بزيارة مقر النصب التذكاري القومي لضحايا الرحلة 93 خلال هجمات 11 سبتمبر في حقل ولاية بنسلفانيا، الذي صادف يوم الثلاثاء، وسمي الهجوم بالثلاثاء الاسود إبانها.

شارك ترامب وزوجته ميلانيا في إحياء الذكرى بمدينة شانكسفيل، حيث حطم خاطفون طائرة تجارية في 11 سبتمبر عام 2001، و لقي ما يقرب 3 آلاف شخص مصرعهم ذلك اليوم، عندما قام الخاطفون بتوجيه الطائرات نحو برجي التجارة العالمي في نيويورك ومبنى البنتاغون وحقل بنسلفانيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة هاكابي ساندرز، إن ترامب سيركز على تذكر هذا "اليوم المروع"، وتكريم الأرواح التي فقدت، ورجال الطوارئ الذين خاطروا بحياتهم في أعقاب الحادث الأليم.

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