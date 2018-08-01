اختناق حاد لاقتصاد مدينة مليلية المحتلة وخسائر مالية بالجملة تسجل لأول مرة ﻿

من أجل تلبية الطلب المتزايد على المعابر البرية بين التراب الوطني ومدينة مليلية المحتلة، شرعت سلطات المدينة منذ أمس الاثنين في تمديد ساعات فتح معبر ''طرخانة'' بين الناظور ومليلية.

شوف تيفي

من أجل تلبية الطلب المتزايد على المعابر البرية بين التراب الوطني ومدينة مليلية المحتلة، شرعت سلطات المدينة منذ أمس الاثنين في تمديد ساعات فتح معبر "طرخانة" بين الناظور ومليلية.

وكشفت جريدة "الاتحاد الاشتراكي" في عددها الصادر يومه الثلاثاء، أن ذلك يعود لوضعية اقتصاد المدينة المحتلة الذي أضحى يعاني الأمرين، بعدما أزيد من 42 يوما على غلق الحدود التجارية مع المملكة، إذ تراجعت الحركة التجارية بالمدينة المحتلة بنسبة 25 في المائة، في حين أن الخسائر المترتبة عن الإغلاق فاقت 100 مليون أورو، ما يهدد مدينة مليلية بالشلل التام حسب مصادر إسبانية.

وأجبر هذا الإغلاق سلطات المدينة المحتلة إلى توجيه أصابع الاتهام إلى الحكومة الإسبانية بسبب الفشل في مهمتها وعدم مراعاة مصالح المدينة، كما قامت بإلقاء اللوم على المغرب، إذ تعتبره مسؤولا عن الحالة السيئة التي تعيشها مدينة مليلية، باعتباره مدركا لهذا الضعف مدعية أنه يحاول الاستفادة من هذا الوضع، خصوصا أن مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات والبرلمان والمجتمع المدني قد صرح أن إغلاق مدينة مليلية قرار عادي وسيادي لإنعاش مدينة الناظور.