الملك محمد السادس و بن زايد يبحثان مستجدات المنطقة العربية ﻿

بحث الملك محمد السادس مع ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، مجمل القضايا الإقليمية والدولية، ومستجدات الأحداث، التي تشهدها المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

شوف تيفي وكالات

بحث الملك محمد السادس مع ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، مجمل القضايا الإقليمية والدولية، ومستجدات الأحداث، التي تشهدها المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

و أكد آل نهيان، أمس الأثنين، أن بلاده حريصة على توثيق علاقاتها مع المغرب بما يحقق مصالحهما، ويعزز العمل العربي المشترك، خاصة في ظل التحديات والأزمات التي تواجهها دول المنطقة.

و شدد الطرفان على أهمية تفعيل العمل العربي المشترك، لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد أمن المنطقة، واستقرارها، مؤكدين على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين، بشأن مستجدات أوضاع المنطقة، في إطار العمل العربي المشترك وبما يعزز أمن واستقرار المنطقة.

كما ناقش الجانبان، أمس الاثنين، في قصر البحر في أبوظبي، سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي، والعمل المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتنموية.