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عاجل..سعد لمجرد أمام قاضي الحريات

بتاريــخ : 11 شتنبر 2018 / 10:37 عاجل..سعد لمجرد أمام قاضي الحريات | ثقافة و فنون
عاجل..سعد لمجرد أمام قاضي الحريات
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفنان المغربي سعد لمجرد المتهم باغتصاب شابة تبلغ من العمر 29 سنة، يمثل في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، أمام قاضي الحريات بمحكمة سان تروبيه جنوب فرنسا.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الفنان المغربي سعد لمجرد المتهم باغتصاب شابة تبلغ من العمر 29 سنة، يمثل في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، أمام قاضي الحريات بمحكمة سان تروبيه جنوب فرنسا.
وأوضح المصدر ذاته أن قاضي الحريات، سيستمع مرة أخرى للفنان المغربي من أجل المقارنة بين إفاداته السابقة والإفادات الجديدة التي سيدلي بها، مشيرا إلى أن مثوله أمام القاضي، جاء بعد الانتهاء من التحقيقات، وأيضا بناء على الاعتراض المقدم من المدعي العام، والذي رفض منح "المعلم" السراح.

وأكد ذات المصدر أن قاضي الحريات، من المنتظر أن يعلن اليوم عن قراره والذي قد لا يكون في صالح لمجرد، مشددا في الوقت نفسه أن قاضي الحريات وفي حال تأكده من تورط لمجرد في اغتصاب الشابة فإنه سيقرر متابعته في حالة اعتقال.

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المغرب شوف تيفي سعد لمجرد قاضي الحريات التحقيقات المدعي العام

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