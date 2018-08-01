مثير.. خبر اعتقال فنان إماراتي رفقة 30 فتاة بإحدى فيلات الدعارة بمراكش يثير ضجة واسعة ﻿

أثار خبر اعتقال الفنان الإماراتي عيضة المنهالي بمدينة مراكش، ضجة واسعة، حيث حاولت وسائل إعلام عربية اليوم الأربعاء، الكشف عن حقيقة الخبر والتفاصيل الخاصة به.

"شوف تيفي"

أثار خبر اعتقال الفنان الإماراتي عيضة المنهالي بمدينة مراكش، ضجة واسعة، حيث حاولت وسائل إعلام عربية اليوم الأربعاء، الكشف عن حقيقة الخبر والتفاصيل الخاصة به.

وأوضح موقع "نسمة" التونسي، يومه الثلاثاء، نقلا عن وسائل إعلام مغربية أن المصالح الأمنية بمدينة مراكش، ألقت أمس الاثنين، القبض على الفنان الإماراتي رفقة 11 شخصا من جنسيات إماراتية وسعودية و30 فتاة مغربية، بعد مداهمة إحدى الفيلات بحي النخيل على إثر شكوى تقدم بها الجيران.

وعلاقة بالموضوع، نفى مصدر مقرب من الفنان الإماراتي عيضة المنهالي في حديث لـموقع "إرم نيوز" من مزاعم القبض عليه في المغرب بتهمة الدعارة، معتبرًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة.