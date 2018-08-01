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12 مستشارا جماعيا يتحالفون للإطاحة برئيس جماعة ينتمي للبيجيدي بإقليم شيشاوة

بتاريــخ : 11 شتنبر 2018 / 10:30 12 مستشارا جماعيا يتحالفون للإطاحة برئيس جماعة ينتمي للبيجيدي بإقليم شيشاوة | بوليتيك
12 مستشارا جماعيا يتحالفون للإطاحة برئيس جماعة ينتمي للبيجيدي بإقليم شيشاوة
يبدو أن عدوى الانقلابات بالمجالس الجماعية انتقلت من جهة سوس ماسة لتمتد نحو الجماعات المحلية بإقليم شيشاوة، وذلك بعد أن أقدم 12 عضوا بالمجلس الجماعي ''كماسة'' التابعة لقيادة مجاط

شوف تيفي:شيشاوة

يبدو أن عدوى الانقلابات بالمجالس الجماعية انتقلت من جهة سوس ماسة لتمتد نحو الجماعات المحلية بإقليم شيشاوة، وذلك بعد أن أقدم 12 عضوا بالمجلس الجماعي "كماسة" التابعة لقيادة مجاط، زوال أمس الإثنين 10 شتنبر 2018 بتقديم ملتمس لعامل إقليم شيشاوة، يرمي بإقالة رئيس المجلس الجماعي المنتمي لحزب العدالة والتنمية طبقا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.

وحسب مصادر خاصة لقناة "شوف تيفي"، فإن ملتمس الإطاحة برئيس الجماعة الذي انتخب منذ سنة 2015، جاء بعد مجموعة من الصراعات الداخلية والتطاحنات السياسية بين أعضاء المجلس والرئيس الذي فقد الأغلبية، وتم التصويت بعدم قبول الميزانية في أكثر من مناسبة، الأمر الذي جعل عددا من المشاريع التنموية تعرف بلوكاجا سياسيا أثر بشكل سلبي على المردودية السياسية بالجماعة وأضر بشكل كبير بمصلحة المواطنين.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب شيشاوة جماعة كماسة 12 مستشارا جماعيا ملتمس إقالة رئيس الجماعة إطاحة

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