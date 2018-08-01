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لأول مرة رائد فضاء أمريكي يخرج عن صمته ويكشف عن شكل القمر الحقيقي

بتاريــخ : 11 شتنبر 2018 / 09:48 لأول مرة رائد فضاء أمريكي يخرج عن صمته ويكشف عن شكل القمر الحقيقي | منوعات
لأول مرة رائد فضاء أمريكي يخرج عن صمته ويكشف عن شكل القمر الحقيقي
كشف رائد فضاء أمريكي سابق خفايا تجربة ''التحليق في الفضاء''، قائلا إنه ''كرهها''، وإن مشهد القمر عن قرب لم يكن جميلا أبدا.

"شوف تيفي"

كشف رائد فضاء أمريكي سابق خفايا تجربة ''التحليق في الفضاء''، قائلا إنه ''كرهها''، وإن مشهد القمر عن قرب لم يكن جميلا أبدا.

ووفق ما كشفت عنه وسائل إعلام يومه الثلاثاء، فإن فرانك بورمان، البالغ من العمر 90 عاما، كان قد انطلق إلى الفضاء مع وكالة الفضاء الأمريكية ''ناسا''، في أول مهمة على الإطلاق إلى القمر مع ''أبولو 8''، في دجنبر من عام 1968، وقد قال في لقاء مع راديو ''This American Life'' الأمريكي، إنه ''لم يكن مهتما بالسفر إلى الفضاء''، وإن السبب الوحيد الذي دفعه لذلك هو ''لهزيمة الروس في الحرب الباردة''، مضيفا: ''أردت المشاركة في هذه المغامرة الأمريكية لضرب السوفييت. هذا هو الشيء الوحيد الذي حفزني''.

وأوضح بورمان بخصوص شعوره بانعدام الجاذبية أن الأمر مثير ربما لأول 30 ثانية، ثم أصبح مقبولا''، قبل أن يقول في وصفه للقمر: ''دمار، وحفر. لا لون هناك على الإطلاق، فقط ظلال مختلفة من اللون الرمادي''.

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