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طقس غائم وأمطار ورياح بهذه المناطق اليوم الثلاثاء

بتاريــخ : 11 شتنبر 2018 / 09:20 طقس غائم وأمطار ورياح بهذه المناطق اليوم الثلاثاء | مجتمع
طقس غائم وأمطار ورياح بهذه المناطق اليوم الثلاثاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس غائما في معظم الأوقات، مع سقوط قطرات مطرية متفرقة، وذلك خلال الصباح فوق الواجهة المتوسطية.

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس غائما في معظم الأوقات، مع سقوط قطرات مطرية متفرقة، وذلك خلال الصباح فوق الواجهة المتوسطية.

كما ستتشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما، خلال الصباح أيضا، فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، حيث يحتمل أن تكون مرفوقة بكتل ضبابية أو أمطار جد خفيفة.

وستمر سحب كثيفة وغير مستقرة مصحوبة بزخات رعدية، وقوية محليا، مع هبات قوية بكل من الجنوب الشرقي، ومرتفعات الأطلس، والمنطقة الشرقية، وبداخل الأقاليم الجنوبية، ثم ستمتد بعد ذلك عند الليل، فوق كل من السايس، والسهول الداخلية، ومن المحتمل السواحل الشمالية والوسطى، مع هبوب زوابع رملية محلية بكل من الجنوب الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية، وبالأقاليم الجنوبية. أما الرياح، فستهب معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما، من الشرق بمنطقة طنجة، ومن الجنوب، وأحيانا من الغرب بالجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية، وستهب ضعيفة إلى معتدلة من الشمال، وأحيانا من الغرب بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة خلال الليل ما بين 12 و17 درجة بالمرتفعات، وما بين 22 و27 درجة بالجنوب الشرقي، وبداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 17 و22 درجة عموما بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 23 و28 درجة بالمرتفعات، وشمال المنطقة الشرقية، وبالقرب من السواحل، وما بين28 و33 درجة بمنطقة طنجة، وجنوب المنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية، وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 33 و38 درجة بداخل السهول، والسايس، وسوس، واقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وبداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 38 و42 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا بين الداخلة والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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