مؤلم.. سيدة متزوجة تضع حداً لحياتها شنقاً بگلميم ﻿

أقدمت سيدة متزوجة في عقدها الرابع، مساء يوم أمس الإثنين، على الانتحار شنقاً داخل ضيعة فلاحية بجماعة لقصابي بإقليم گلميم.

شوف تيڤي: گلميم

أقدمت سيدة متزوجة في عقدها الرابع، مساء يوم أمس الإثنين، على الانتحار شنقاً داخل ضيعة فلاحية بجماعة لقصابي بإقليم گلميم.

وحسب مصادرنا، فإن الهالكة وضعت حداً لحياتها داخل الضيعة الفلاحية التي تعمل فيها، حيث تُجهل إلى حد الآن الأسباب الحقيقية التي دفعت بهذه السيدة للإقدام على هذا الفعل الشنيع.

هذا، وفور علمها بالحادث، حلت السلطة المحلية و عناصر الدرك الملكي و الوقاية المدنية إلى عين المكان، وتم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي بگلميم، قصد إجراء تشريح طبي لتحديد الملابسات الحقيقية لهذا الحادث.