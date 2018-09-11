''WHIRLPOOL'' تقدم أحدث تشكيلة من الآلات الإلكترو منزلية بطريقة تكنولوجية ﻿

قدمت يومه الإثنين بمدينة الدارالبيضاء، شركة ''WHIRLPOOL'' أحدث مجموعتها من التكنولوجيا العصرية من آلات إلكترو منزلية كالثلاجات، وآلات التصبين، وكذا الأفرنة من النوع الرفيع.

شوف تيفي:

قدمت يومه الإثنين بمدينة الدارالبيضاء، شركة ''WHIRLPOOL'' أحدث مجموعتها من التكنولوجيا العصرية من آلات إلكترو منزلية كالثلاجات، وآلات التصبين، وكذا الأفرنة من النوع الرفيع.

هذا وقد قدمت ''WHIRLPOOL'' تشكيلة تتكون من آلات غسيل والتي تتميز بمحموعة من الابتكارات من ناحية الشكل الذي لا مثيل له، والذي يتوفر على أكبر باب، الشيء الذي يسمح للمستهلك والمستعمل أن يوفر له راحة أكبر، كما أنها تتميز بتقنية يمكن للمستهلك أن يتحكم بها عن طريق الانترنت بواسطة الهاتف النقال عن بعد حتى لو لم يكن بجانبها. كما أنه يمكن للتطبيق عبر الهاتف الذكي أن ينبه المستعمل عن مشكل في آلة الغسيل في حالة عطب، إضافة إلى عدة مميزات أخرى توفرها التشكيلة الجديدة.

أما تشكيلة الثلاجات، والأفرنة بدروها فقد جاءت بطريقة جديدة ومبتكرة للإستعمال، بحيث ستسمح للمستهلك أن يتحكم بها عن بعد، عن طريق تطبيق عبر الهاتف الذكي، سعيا في راحة الزبون والمستهلك.

ومن المنتظر أن تدخل هذه التشكيلة الجديدة من شركة ''WHIRLPOOL'' السوق المغربية بداية من شهر أكتوبر المقبل، والتي من المتوقع أن تلقى إقبالا من طرف المستهلك المغربي نظرا للجمالية والابتكار التكنولوجي الذي جاءت به.