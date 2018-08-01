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المنظمة الدولية للفرنكفونية تشيد بالدعم المتواصل للملك محمد السادس للحوار بين الثقافات والأديان

بتاريــخ : 11 شتنبر 2018 / 03:01 المنظمة الدولية للفرنكفونية تشيد بالدعم المتواصل للملك محمد السادس للحوار بين الثقافات والأديان | بوليتيك
المنظمة الدولية للفرنكفونية تشيد بالدعم المتواصل للملك محمد السادس للحوار بين الثقافات والأديان
أشاد مدير إدارة المنظمة الدولية للفرنكفونية ''أداما أوان'' ، اليوم الاثنين بفاس ، بـ''التشبث الوثيق'' للملك محمد السادس و''دعمه المتواصل'' لمسألة حوار الثقافات والأديان.

شوف تيفي

أشاد مدير إدارة المنظمة الدولية للفرنكفونية ''أداما أوان'' ، اليوم الاثنين بفاس ، بـ''التشبث الوثيق'' للملك محمد السادس و''دعمه المتواصل'' لمسألة حوار الثقافات والأديان.

وأبرز ''أوان'' عند افتتاحه للدورة الثانية للمؤتمر الدولي حول حوار الثقافات والديانات، الذي تنظمه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمنظمة الدولية للفرانكفونية من 10 إلى 12 شتنبر الجاري حول موضوع ''سؤال الغيرية''، وفق بلاغ توصلت شوف تيفي بنسخة منه اليوم الاثنين، ''المكانة التي تحظى بها المملكة المشهود لها منذ قرون كفضاء غني بتنوعه الحضاري، والتبادل بين الثقافات والمجتمعات، وتداول الأفكار، وغني بتقاليده الإنسانية والتسامح والانفتاح والسلام''.

وتوقف المتحدث عند أهمية هذا المؤتمر المنعقد بفاس التي وصفها بـ''مهد الأفكار والبيئة المتفردة التي تمنح كافة الشروط للدفع بحوار الثقافات والأديان''، مشيرا إلى أن الدورة الثانية من هذا الموعد ستمكن من مواصلة الحوار الذي شرع فيه سنة 2013 خلال الدورة الأولى، وذلك ''في سياق عالمي يجعل من هذا الحوار ضرورة أكثر من أي وقت مضى''.

وقال إنه ''منذ خمس سنوات، لم يسلم العالم من تصاعد التطرف العنيف المهدد لمؤسسات مجتمعاتنا، ومعه تصاعد صراع الهوية''، معربا عن الأسف للامتداد المتزايد للحمائية تحت يافطات سياسية وثقافية واقتصادية مما كان له تأثيره السلبي على الحوار وتبادل العلاقات الدولية.

وشدد ''أوان'' على أهمية الاحترام والنهوض بالتنوع الثقافي والديني وبناء مجتمعات وأمم سليمة، كسبيل لمواجهة الرهانات المطروحة في الوقت الحاضر.

وتطرق بالمناسبة ، للجهود التي تبذلها المنظمة الدولية للفرنكفونية لاحتواء أزمة حوار الحضارات والأديان، في أفق خلق مجتمعات تنأى عن الصراعات العرقية والإثنية.

ومن جهته، سجل رئيس الجامعة الأورو-متوسطية بفاس مصطفى بوسمينة أنه ''في عالم معولم يسيطر فيه الفكر المادي، وعولمة تحاول تنميط ومحو الهويات، سطر المغرب طريقه ورسم مستقبله نحو الحداثة من دون التخلي عن جذوره ومسخ ثقافته وتحوير تاريخه ومحدداته''.

ويأتي تنظيم الدورة الثانية للمؤتمر الدولي حول حوار الثقافات والديانات المنظم بتعاون مع الجامعة الأورو-متوسطية بفاس وبدعم من منظمة الإيسيسكو و(جمعية فاس سايس)، وكذا بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) وشركاء حكوميين وغير حكوميين، في أفق القمة 17 للفرانكفونية المقررة يومي 11 و 12 أكتوبر المقبل بإيرفان (أرمينيا).

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