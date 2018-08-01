''صناعة الإسلاميين'' تقرير فرنسي يقترح توصيات بإنشاء هيكل لمكافحة الخطاب المتشدد عبر الإنترنت، ودعوات إلى تكثيف مراقبة تمويل المساجد والأنشطة الخيرية ﻿

نشر مركز أبحاث ليبرالي في فرنسا يومه الاثنين تقريرا يتضمن مقترحات للتصدي لـ''صناعة الإسلاميين''، وذلك من خلال هيكل يكلف بتنظيم وتمويل ممارسة الديانة الإسلامية في فرنسا ومكافحة أكبر للخطاب المتشدد

شوف تيفي

نشر مركز أبحاث ليبرالي في فرنسا يومه الاثنين تقريرا يتضمن مقترحات للتصدي لـ''صناعة الإسلاميين''، وذلك من خلال هيكل يكلف بتنظيم وتمويل ممارسة الديانة الإسلامية في فرنسا ومكافحة أكبر للخطاب المتشدد عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ونشر تقرير معهد مونتاني في خضم نقاش عام حول تنظيم ممارسة ديانة الإسلام في فرنسا، وهو يريد إصلاح ممارسة ثاني ديانة في البلاد، معبرا عن مخاوف إزاء انتشار الأفكار الإسلامية المتطرفة عبر الإنترنت.

وعنون التقرير ''صناعة الأسلمة'' وعدد ''مصانع إنتاج الأسلمة'' من إخوان مسلمين في مصر إلى مصنع “إسلامي في تركيا” إلى إيران بعد ثورة 1979، مشيرا إلى الأثر “المذهل” لشبكات التواصل الاجتماعي في انتشار هذه الأفكار.

ويقول معد التقرير الباحث حكيم القروي إنه خلص في فرنسا إلى ''تنامي الأيديولوجيا الإسلامية” رغم أن “الإسلاميين يشكلون أقلية بسيطة بين مسلمي فرنسا''.

وأضاف التقرير أن السلفيين ''يكسبون مواقع داخل الجالية'' خصوصا ''الشباب دون 35 عاما''، داعيا فرنسا إلى امتلاك وسائل وشبكات مهمة لبث خطاب ''مضاد'' للأفكار السلفية.

كما أشار إلى أن مناخ الحريات المتوفر للمتشددين إلى جانب تمتيعهم بالضمانات الاجتماعية، ساعد في تفرغهم لبث الخطاب التكفيري، وتزامن نشر التقرير مع تنظيم، حتى منتصف شتنبر، ''الاجتماعات الإقليمية للإسلام في فرنسا'' في كل مقاطعة وذلك لتقديم توصيات للرئيس الفرنسي حول تنظيم ممارسة الديانة بين مسلمي فرنسا البالغ عددهم نحو ستة ملايين، حيث تتمحور هذه الاجتماعات حول التمثيل المؤسساتي وتمويل المساجد وتأهيل الأئمة والدعاة. وفي هذا الإطار قدم التقرير مجددا مقترح ''إقامة مؤسسة تكلف بتنظيم الديانة الإسلامية وتمويلها''، علما أنها الآن تحت إشراف المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.

والهدف بحسب معد التقرير هو ''إرساء منظمة محايدة ومستقلة عن دول الأصل (التي يتحدر منها مسلمو فرنسا) ومستقلة عمن يسيطرون اليوم على المساجد، لاقتطاع مبلغ قليل جدا من المال من كل عملية استهلاكية لاستثمار ما يتم جمعه في العمل الديني''.

ويمكن لهذه المؤسسة خصوصا أن تدير ''ضريبة حلال'' وهي فكرة طرحت مرات عدة منذ تسعينيات القرن الماضي.

ويقترح التقرير أيضا ''إعادة دفع تعليم اللغة العربية'' في المدارس العامة الفرنسية، مشيرا إلى أن ''عدد الطلاب الذين يتعلمون اللغة العربية في الإعدادي والثانوي تراجع إلى النصف” وفي المقابل “تضاعف عشر مرات في المساجد''.

ويرى مراقبون أن أوروبا لا تزال تمثل ملاذا آمنا للمتشددين وذلك بمنحهم مناخا من الحرية مبالغا فيه، ما يسهل عليهم الاستثمار في هذه الحرية لتجنيد الأطفال وغسل أدمغتهم، ليصبحوا مشاريع إرهابية تقوض السلام المجتمعي.

ويعتبر محللون أن مناخ الحريات المتوفر لهؤلاء المتشددين إلى جانب تمتيعهم بالضمانات الاجتماعية والمميزات الصحية، ساعدا في تفرغهم لبث الخطاب التكفيري.

ويقول هؤلاء إن المقاربة الأمنية وحدها تظل عاجزة عن محاربة الفكر المتطرف ما لم تعزز بآليات رقابية أخرى ومنظومة قانونية استباقية صارمة، تَئِدُ محاولات بث الخطاب التكفيري في مهدها.