المكتب السياسي لحزب نبيل بنعبد الله : ''لا جديد يذكر بخصوص إعفاء وزيرة الماء شرفات أفيلال'' ﻿

تدارس المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية موضوع حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، وأعاد استحضار مختلف الحيثيات المرتبطة بالموضوع.

شوف تيفي

تدارس المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية موضوع حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، وأعاد استحضار مختلف الحيثيات المرتبطة بالموضوع.

وجدد المكتب السياسي للحزب عقب اجتماعه الدوري الذي عقده اليوم الاثنين، في بلاغ توصلت شوف تيفي بنسخة منه اليوم، ''التأكيد على التحليل والمواقف المبدئية المعبـر عنها في البلاغ الصادر عقب اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 28 غشت المنصرم، خاصة وأنه لم يتم التجاوب مع ما طالب به الحزب من ضرورة تقديم توضيحات شافية ومبـررات مقنعة للمقتـرح الذي قدمه رئيس الحكومة''.

وأوضح بلاغ بخصوص حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء من هيكلة الحكومة، أنه'' ليس هناك أي معطى جديد جذير بالاهتمام، مضيفا، وانطلاقا من ذلك، واصل المكتب السياسي المناقشة المتصلة بهذا الموضوع وذلك تحضيرا للدورة المقبلة للجنة المركزية للحزب وسعيا إلى إنضاج موقف واضح فيما يتعلق بالموقع الذي يتعين على الحزب أن يحتله اليوم في الساحة السياسية الوطنية.''