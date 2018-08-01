 الخلفي يستقبل الوزير المكلف بالعلاقات مع المؤسسات بدولة النيجر ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

WHIRLPOOL تقدم أحدث تشكيلة من الآلات الإلكترو منزلية بطريقة تكنولوجية | مجتمع

''WHIRLPOOL'' تقدم أحدث تشكيلة من الآلات الإلكترو منزلية بطريقة تكنولوجية

المنظمة الدولية للفرنكفونية تشيد بالدعم المتواصل للملك محمد السادس للحوار بين الثقافات والأديان | بوليتيك

المنظمة الدولية للفرنكفونية تشيد بالدعم المتواصل للملك محمد السادس للحوار بين الثقافات والأديان

صناعة الإسلاميين تقرير فرنسي يقترح توصيات بإنشاء هيكل لمكافحة الخطاب المتشدد عبر الإنترنت، ودعوات إلى تكثيف مراقبة تمويل المساجد والأنشطة الخيرية | بوليتيك

''صناعة الإسلاميين'' تقرير فرنسي يقترح توصيات بإنشاء هيكل لمكافحة الخطاب المتشدد عبر الإنترنت،

المكتب السياسي لحزب نبيل بنعبد الله : لا جديد يذكر بخصوص إعفاء وزيرة الماء شرفات أفيلال | بوليتيك

المكتب السياسي لحزب نبيل بنعبد الله : ''لا جديد يذكر بخصوص إعفاء وزيرة الماء شرفات أفيلال''

الخلفي يستقبل الوزير المكلف بالعلاقات مع المؤسسات بدولة النيجر | بوليتيك

الخلفي يستقبل الوزير المكلف بالعلاقات مع المؤسسات بدولة النيجر

شكاية إلى والي جهة مراكش آسفي والقضية فيها الدعارة والشيشة | مجتمع

شكاية إلى والي جهة مراكش آسفي والقضية فيها الدعارة والشيشة

الفرقة الوطنية تفتح تحقيقا في ملفات خاصة بالعقار بكل من تيزنيت وكلميم | مجتمع

الفرقة الوطنية تفتح تحقيقا في ملفات خاصة بالعقار بكل من تيزنيت وكلميم

وفد عن السفارات الأوروبية بالرباط يزور مدينة الداخلة في هذا التاريخ وها علاش | بوليتيك

وفد عن السفارات الأوروبية بالرباط يزور مدينة الداخلة في هذا التاريخ وها علاش

برلمان المجتمع المدني الإفريقي ينفي إشاعة تنظيم مؤتمر حول الهجرة بالجزائر هذه السنة | بوليتيك

برلمان المجتمع المدني الإفريقي ينفي إشاعة تنظيم مؤتمر حول الهجرة بالجزائر هذه السنة

نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

الخلفي يستقبل الوزير المكلف بالعلاقات مع المؤسسات بدولة النيجر

بتاريــخ : 11 شتنبر 2018 / 02:47 الخلفي يستقبل الوزير المكلف بالعلاقات مع المؤسسات بدولة النيجر | بوليتيك
الخلفي يستقبل الوزير المكلف بالعلاقات مع المؤسسات بدولة النيجر
استقبل السيد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالرباط، ''باركاي إسوف'' الوزير

شوف تيفي

استقبل السيد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالرباط، ''باركاي إسوف'' الوزير المكلف بالعلاقات مع المؤسسات بدولة النيجر.

وحسب بلاغ صحفي صادر عن الوزارة اليوم، أن ''باركاي'' كان مرفوقا بوفد يضم كلا من مديرة العلاقات مع البرلمان ومسؤولين بديوانه، حيث يقوم بزيارة عمل للمغرب.

واستعرض الوزير الخلفي خلال اللقاء، السياسة المغربية الجديدة في إفريقيا، بقيادة ورؤية ملكيتين، من أجل إرساء علاقات نموذجية.

وتطرق الوزير المغربي إلى مختلف المؤسسات الدستورية ودورها والنصوص المتعلقة بها، مبرزا العلاقة الإيجابية والمتميزة بين الحكومة والبرلمان، القائمة على مبدأي التعاون والتكامل مع احترام فصل السلط.

كما أكد الخلفي على أن دستور 2011 أضاف ألية جديدة لتتبع العمل الحكومي عبر تقييمه في جلسة خاصة، كما فتح الباب أمام المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني للمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات العمومية، ، كما تم العمل بآلية التدبير الرقمي للأسئلة الكتابية والشفوية، الذي يسمح للمواطنين بتتبع الأداء البرلماني وتقييم أدواره.

من جهته استعرض الوزير النيجري'' باركاي إسوف'' مختلف المؤسسات الدستورية لبلاده، في سبيل البحث عن تجارب ناجحة لتطوير علاقة الحكومة مع هذه المؤسسات بغرض تقوية أدوارها، معبرا عن رغبته في التعاون والاستفادة من التجربة المغربية في عمل المؤسسات.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب النيجر برلمان الخلفي باركاي إسوف

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المنظمة الدولية للفرنكفونية تشيد بالدعم المتواصل للملك محمد السادس للحوار بين الثقافات والأديان | بوليتيك

المنظمة الدولية للفرنكفونية تشيد بالدعم المتواصل للملك محمد السادس للحوار بين الثقافات والأديان

صناعة الإسلاميين تقرير فرنسي يقترح توصيات بإنشاء هيكل لمكافحة الخطاب المتشدد عبر الإنترنت، ودعوات إلى تكثيف مراقبة تمويل المساجد والأنشطة الخيرية | بوليتيك

''صناعة الإسلاميين'' تقرير فرنسي يقترح توصيات بإنشاء هيكل لمكافحة الخطاب المتشدد عبر الإنترنت، ودعوات إلى تكثيف مراقبة تمويل المساجد والأنشطة الخيرية

المكتب السياسي لحزب نبيل بنعبد الله : لا جديد يذكر بخصوص إعفاء وزيرة الماء شرفات أفيلال | بوليتيك

المكتب السياسي لحزب نبيل بنعبد الله : ''لا جديد يذكر بخصوص إعفاء وزيرة الماء شرفات أفيلال''

وفد عن السفارات الأوروبية بالرباط يزور مدينة الداخلة في هذا التاريخ وها علاش | بوليتيك

وفد عن السفارات الأوروبية بالرباط يزور مدينة الداخلة في هذا التاريخ وها علاش

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

محامي ضحايا بوعشرين..بعد نتائج الخبرة على الفيديوهات دفاع المُتهم يُبخس دور القضاء و قراراته بشكل شعبوي | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

محامي ضحايا بوعشرين..بعد نتائج الخبرة على الفيديوهات دفاع المُتهم يُبخس دور القضاء و قراراته بشكل شعبوي

من قلب مدينة فاس..شوفو شنو قالوا لمغاربة على إدماج الدارجة في المقررات | نسولو الناس

من قلب مدينة فاس..شوفو شنو قالوا لمغاربة على إدماج الدارجة في المقررات

دموع أخت محكورة ..خويا سكر و شعل فينا العافية فكازا | خارج البلاطو

دموع أخت محكورة ..خويا سكر و شعل فينا العافية فكازا

الهيني يرد بالدليل القاطع..نتائج الخبرة على الفيديوهات الجنسية أثبتت أن الصوت والصورة لتوفيق بوعشرين...ومن يزايد يضلل العدالة | بــووز

الهيني يرد بالدليل القاطع..نتائج الخبرة على الفيديوهات الجنسية أثبتت أن الصوت والصورة لتوفيق بوعشرين...ومن يزايد يضلل العدالة

﻿

آخر المستجدات

WHIRLPOOL تقدم أحدث تشكيلة من الآلات الإلكترو منزلية بطريقة تكنولوجية | مجتمع
منذ 57 دقيقة

''WHIRLPOOL'' تقدم أحدث تشكيلة من الآلات الإلكترو منزلية بطريقة تكنولوجية

المنظمة الدولية للفرنكفونية تشيد بالدعم المتواصل للملك محمد السادس للحوار بين الثقافات والأديان | بوليتيك

المنظمة الدولية للفرنكفونية تشيد بالدعم المتواصل للملك محمد السادس للحوار بين الثقافات والأديان

صناعة الإسلاميين تقرير فرنسي يقترح توصيات بإنشاء هيكل لمكافحة الخطاب المتشدد عبر الإنترنت، ودعوات إلى تكثيف مراقبة تمويل المساجد والأنشطة الخيرية | بوليتيك

''صناعة الإسلاميين'' تقرير فرنسي يقترح توصيات بإنشاء هيكل لمكافحة الخطاب المتشدد عبر الإنترنت،

المكتب السياسي لحزب نبيل بنعبد الله : لا جديد يذكر بخصوص إعفاء وزيرة الماء شرفات أفيلال | بوليتيك

المكتب السياسي لحزب نبيل بنعبد الله : ''لا جديد يذكر بخصوص إعفاء وزيرة الماء شرفات أفيلال''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.