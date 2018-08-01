الخلفي يستقبل الوزير المكلف بالعلاقات مع المؤسسات بدولة النيجر ﻿

استقبل السيد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالرباط، ''باركاي إسوف'' الوزير

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استقبل السيد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالرباط، ''باركاي إسوف'' الوزير المكلف بالعلاقات مع المؤسسات بدولة النيجر.

وحسب بلاغ صحفي صادر عن الوزارة اليوم، أن ''باركاي'' كان مرفوقا بوفد يضم كلا من مديرة العلاقات مع البرلمان ومسؤولين بديوانه، حيث يقوم بزيارة عمل للمغرب.

واستعرض الوزير الخلفي خلال اللقاء، السياسة المغربية الجديدة في إفريقيا، بقيادة ورؤية ملكيتين، من أجل إرساء علاقات نموذجية.

وتطرق الوزير المغربي إلى مختلف المؤسسات الدستورية ودورها والنصوص المتعلقة بها، مبرزا العلاقة الإيجابية والمتميزة بين الحكومة والبرلمان، القائمة على مبدأي التعاون والتكامل مع احترام فصل السلط.

كما أكد الخلفي على أن دستور 2011 أضاف ألية جديدة لتتبع العمل الحكومي عبر تقييمه في جلسة خاصة، كما فتح الباب أمام المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني للمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات العمومية، ، كما تم العمل بآلية التدبير الرقمي للأسئلة الكتابية والشفوية، الذي يسمح للمواطنين بتتبع الأداء البرلماني وتقييم أدواره.

من جهته استعرض الوزير النيجري'' باركاي إسوف'' مختلف المؤسسات الدستورية لبلاده، في سبيل البحث عن تجارب ناجحة لتطوير علاقة الحكومة مع هذه المؤسسات بغرض تقوية أدوارها، معبرا عن رغبته في التعاون والاستفادة من التجربة المغربية في عمل المؤسسات.