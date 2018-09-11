شكاية إلى والي جهة مراكش آسفي والقضية فيها الدعارة والشيشة ﻿

عبر المكتب الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام في شكايته الموجهة إلى والي جهة مراكش آسفي، عن أسفه بعدما تمت معاينة العديد من السلوكات والأضرار التي لحقت المواطنين و تلحقهم، من

''شوف تيفي''

عبر المكتب الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام في شكايته الموجهة إلى والي جهة مراكش آسفي، عن أسفه بعدما تمت معاينة العديد من السلوكات والأضرار التي لحقت المواطنين و تلحقهم، من الأنشطة التي تمارسها بعض المؤسسات الفندقية، وبعض مقاهي النرجيلة (الشيشة) بمدينة مراكش، خارج الاطار القانوني.

وأكد المكتب الجهوي للمرصد من خلال بيان، توصلت به ''شوف تيفي'' يومه الاثنين، معاينة أحد أعضائه لجملة من الخروقات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومنها الاعتداء على أشخاص، بالضرب و الجرح أمام فندق، مشيرا إلى أنه سبق له الكشف عن واقع مر، تتمثل في تفشي الدعارة، وإقدام بعض المؤسسات الفندقية على إعداد محلات للدعارة بمقابل، وإضافة العديد من أماكن استقبال الزبناء دون احترام الإجراءات والمساطر الإدارية مما قد يعرضها للانهيار.

وطالب المكتب الجهوي للمرصد بفتح تحقيق شامل حول ما ذكر وحول ظروف استغلال الملك العمومي، واحترام أوقات العمل، والمقتضيات القانونية اللازمة التطبيق في هذا الإطار.