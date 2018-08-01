 الفرقة الوطنية تفتح تحقيقا في ملفات خاصة بالعقار بكل من تيزنيت وكلميم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

WHIRLPOOL تقدم أحدث تشكيلة من الآلات الإلكترو منزلية بطريقة تكنولوجية | مجتمع

''WHIRLPOOL'' تقدم أحدث تشكيلة من الآلات الإلكترو منزلية بطريقة تكنولوجية

المنظمة الدولية للفرنكفونية تشيد بالدعم المتواصل للملك محمد السادس للحوار بين الثقافات والأديان | بوليتيك

المنظمة الدولية للفرنكفونية تشيد بالدعم المتواصل للملك محمد السادس للحوار بين الثقافات والأديان

صناعة الإسلاميين تقرير فرنسي يقترح توصيات بإنشاء هيكل لمكافحة الخطاب المتشدد عبر الإنترنت، ودعوات إلى تكثيف مراقبة تمويل المساجد والأنشطة الخيرية | بوليتيك

''صناعة الإسلاميين'' تقرير فرنسي يقترح توصيات بإنشاء هيكل لمكافحة الخطاب المتشدد عبر الإنترنت،

المكتب السياسي لحزب نبيل بنعبد الله : لا جديد يذكر بخصوص إعفاء وزيرة الماء شرفات أفيلال | بوليتيك

المكتب السياسي لحزب نبيل بنعبد الله : ''لا جديد يذكر بخصوص إعفاء وزيرة الماء شرفات أفيلال''

الخلفي يستقبل الوزير المكلف بالعلاقات مع المؤسسات بدولة النيجر | بوليتيك

الخلفي يستقبل الوزير المكلف بالعلاقات مع المؤسسات بدولة النيجر

شكاية إلى والي جهة مراكش آسفي والقضية فيها الدعارة والشيشة | مجتمع

شكاية إلى والي جهة مراكش آسفي والقضية فيها الدعارة والشيشة

الفرقة الوطنية تفتح تحقيقا في ملفات خاصة بالعقار بكل من تيزنيت وكلميم | مجتمع

الفرقة الوطنية تفتح تحقيقا في ملفات خاصة بالعقار بكل من تيزنيت وكلميم

وفد عن السفارات الأوروبية بالرباط يزور مدينة الداخلة في هذا التاريخ وها علاش | بوليتيك

وفد عن السفارات الأوروبية بالرباط يزور مدينة الداخلة في هذا التاريخ وها علاش

برلمان المجتمع المدني الإفريقي ينفي إشاعة تنظيم مؤتمر حول الهجرة بالجزائر هذه السنة | بوليتيك

برلمان المجتمع المدني الإفريقي ينفي إشاعة تنظيم مؤتمر حول الهجرة بالجزائر هذه السنة

نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

الفرقة الوطنية تفتح تحقيقا في ملفات خاصة بالعقار بكل من تيزنيت وكلميم

بتاريــخ : 11 شتنبر 2018 / 02:22 الفرقة الوطنية تفتح تحقيقا في ملفات خاصة بالعقار بكل من تيزنيت وكلميم | مجتمع
الفرقة الوطنية تفتح تحقيقا في ملفات خاصة بالعقار بكل من تيزنيت وكلميم
بدأت عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي تحقيقاتها اليوم مع عدة أطراف لها علاقة بما بات يعرف بمافيا العقار بمدينة تيزنيت.

شوف تيفي:تيزنيت

بدأت عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي تحقيقاتها اليوم مع عدة أطراف لها علاقة بما بات يعرف بمافيا العقار بمدينة تيزنيت.

وأكدت مصادر خاصة، أن الفرقة الوطنية التي حلت صباح اليوم بالمدينة، شرعت في البحث في جملة من الملفات العقارية المثيرة للشكوك، والتي كانت موضوع جدل واسع بالمنطقة، إثر توالي مجموعة من الشكايات التي يؤكد أصحابها أن أراضيهم سلبت منهم بطرق ملتوية من طرف أشخاص لهم نفوذ كبير بالمنطقة.

وأضافت ذات المصادر، أن أفراد الفرقة الوطنية سيشدون رحالهم فور انتهائهم من الملفات التي فتح بشأنها التحقيق بتيزنيت إلى مدينة كلميم، لمواصلة التدقيق في ملفات بذات الموضوع، والتي يوجه أصحابها أصابع الاتهام لمافيا العقار بالتلاعب في أراضيهم.

يشار أن عددا من الفعاليات المدنية والحقوقية وساكنة عدة مناطق بتيزنيت وكلميم والنواحي سبق وأن دقت ناقوس الخطر في عدة مناسبات، وخرجت في وقفات احتجاجية تنديدية بالتجاوزات الخطيرة لمافيا العقار والترامي على أملاك وأراضي الغير، وطالبت بتدخل عاجل للجهات الوصية، وبفتح تحقيق في كل هذه الخروقات .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب تيزنيت مافيا العقار الفرقة الوطنية بحث تدقيق في ملفات مشبوهة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

WHIRLPOOL تقدم أحدث تشكيلة من الآلات الإلكترو منزلية بطريقة تكنولوجية | مجتمع

''WHIRLPOOL'' تقدم أحدث تشكيلة من الآلات الإلكترو منزلية بطريقة تكنولوجية

شكاية إلى والي جهة مراكش آسفي والقضية فيها الدعارة والشيشة | مجتمع

شكاية إلى والي جهة مراكش آسفي والقضية فيها الدعارة والشيشة

سيدة في العشرينيات من عمرها تضرم النار في جسدها وسط خريبكة | مجتمع

سيدة في العشرينيات من عمرها تضرم النار في جسدها وسط خريبكة

عاجل وهام للمغاربة..هذا أول أيام شهر محرم لعام 1440 | مجتمع

عاجل وهام للمغاربة..هذا أول أيام شهر محرم لعام 1440

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

محامي ضحايا بوعشرين..بعد نتائج الخبرة على الفيديوهات دفاع المُتهم يُبخس دور القضاء و قراراته بشكل شعبوي | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

محامي ضحايا بوعشرين..بعد نتائج الخبرة على الفيديوهات دفاع المُتهم يُبخس دور القضاء و قراراته بشكل شعبوي

من قلب مدينة فاس..شوفو شنو قالوا لمغاربة على إدماج الدارجة في المقررات | نسولو الناس

من قلب مدينة فاس..شوفو شنو قالوا لمغاربة على إدماج الدارجة في المقررات

دموع أخت محكورة ..خويا سكر و شعل فينا العافية فكازا | خارج البلاطو

دموع أخت محكورة ..خويا سكر و شعل فينا العافية فكازا

الهيني يرد بالدليل القاطع..نتائج الخبرة على الفيديوهات الجنسية أثبتت أن الصوت والصورة لتوفيق بوعشرين...ومن يزايد يضلل العدالة | بــووز

الهيني يرد بالدليل القاطع..نتائج الخبرة على الفيديوهات الجنسية أثبتت أن الصوت والصورة لتوفيق بوعشرين...ومن يزايد يضلل العدالة

﻿

آخر المستجدات

WHIRLPOOL تقدم أحدث تشكيلة من الآلات الإلكترو منزلية بطريقة تكنولوجية | مجتمع
منذ 57 دقيقة

''WHIRLPOOL'' تقدم أحدث تشكيلة من الآلات الإلكترو منزلية بطريقة تكنولوجية

المنظمة الدولية للفرنكفونية تشيد بالدعم المتواصل للملك محمد السادس للحوار بين الثقافات والأديان | بوليتيك

المنظمة الدولية للفرنكفونية تشيد بالدعم المتواصل للملك محمد السادس للحوار بين الثقافات والأديان

صناعة الإسلاميين تقرير فرنسي يقترح توصيات بإنشاء هيكل لمكافحة الخطاب المتشدد عبر الإنترنت، ودعوات إلى تكثيف مراقبة تمويل المساجد والأنشطة الخيرية | بوليتيك

''صناعة الإسلاميين'' تقرير فرنسي يقترح توصيات بإنشاء هيكل لمكافحة الخطاب المتشدد عبر الإنترنت،

المكتب السياسي لحزب نبيل بنعبد الله : لا جديد يذكر بخصوص إعفاء وزيرة الماء شرفات أفيلال | بوليتيك

المكتب السياسي لحزب نبيل بنعبد الله : ''لا جديد يذكر بخصوص إعفاء وزيرة الماء شرفات أفيلال''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.