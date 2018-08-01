الفرقة الوطنية تفتح تحقيقا في ملفات خاصة بالعقار بكل من تيزنيت وكلميم ﻿

بدأت عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي تحقيقاتها اليوم مع عدة أطراف لها علاقة بما بات يعرف بمافيا العقار بمدينة تيزنيت.

شوف تيفي:تيزنيت

بدأت عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي تحقيقاتها اليوم مع عدة أطراف لها علاقة بما بات يعرف بمافيا العقار بمدينة تيزنيت.

وأكدت مصادر خاصة، أن الفرقة الوطنية التي حلت صباح اليوم بالمدينة، شرعت في البحث في جملة من الملفات العقارية المثيرة للشكوك، والتي كانت موضوع جدل واسع بالمنطقة، إثر توالي مجموعة من الشكايات التي يؤكد أصحابها أن أراضيهم سلبت منهم بطرق ملتوية من طرف أشخاص لهم نفوذ كبير بالمنطقة.

وأضافت ذات المصادر، أن أفراد الفرقة الوطنية سيشدون رحالهم فور انتهائهم من الملفات التي فتح بشأنها التحقيق بتيزنيت إلى مدينة كلميم، لمواصلة التدقيق في ملفات بذات الموضوع، والتي يوجه أصحابها أصابع الاتهام لمافيا العقار بالتلاعب في أراضيهم.

يشار أن عددا من الفعاليات المدنية والحقوقية وساكنة عدة مناطق بتيزنيت وكلميم والنواحي سبق وأن دقت ناقوس الخطر في عدة مناسبات، وخرجت في وقفات احتجاجية تنديدية بالتجاوزات الخطيرة لمافيا العقار والترامي على أملاك وأراضي الغير، وطالبت بتدخل عاجل للجهات الوصية، وبفتح تحقيق في كل هذه الخروقات .