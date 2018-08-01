وفد عن السفارات الأوروبية بالرباط يزور مدينة الداخلة في هذا التاريخ وها علاش ﻿

عــلمـت ''شـوف تيفي'' من مصــادر خـاصة، أن وفداً يمثل عدداً من سفارات الدول الأوروبية بالمملكة، سيحط الرحـال بمدينة الداخلة جوهرة الصحراء المغربية.

شــوف تيفي: يحيى الغليظ

عــلمـت ''شـوف تيفي'' من مصــادر خـاصة، أن وفداً يمثل عدداً من سفارات الدول الأوروبية بالمملكة، سيحط الرحـال بمدينة الداخلة جوهرة الصحراء المغربية.

وأوضحت ذات المصادر، أن هذا الوفد سيزور مدينة الداخلة، يوم 16 شتنبر القادم، وذلك بهدف الاطلاع على مستوى التنمية بجهة الداخلة وادي الذهب.

وأضافت ذات المصـادر، أن زيارة الوفد المذكور لجهة الداخلة، تأتي قصد معرفة مدى استفادة ساكنة الجهة من مردودية الاتفاقيات الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خصوصـاً اتفاق الفلاحة، واتفاق الصيد البحري كذلك.