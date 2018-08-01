الملك محمد السادس يحضر مجلس محمد بن زايد آل نهيان في إطار زيارة عمل لدولة الإمارات ﻿

أفاد بلاغ للديوان الملكي بأن الملك محمد السادس، حضر اليوم الاثنين بأبوظبي، مجلس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك

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أفاد بلاغ للديوان الملكي بأن الملك محمد السادس، حضر اليوم الاثنين بأبوظبي، مجلس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار زيارة العمل والأخوة التي يقوم بها الملك لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتزامن مع تخليد الذكرى المئوية لميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وأوضح بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص أنه في إطار زيارة العمل والأخوة التي يقوم بها الملك محمد السادس، لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي تتزامن مع تخليد الذكرى المئوية لميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حضر الملك محمد السادس، يومه الاثنين 10 شتنبر، مجلس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بقصر البحر بأبو ظبي.

وكشف البلاغ أن هذه الزيارة تميزت بحضور العديد من الشخصيات، من بينهم أصحاب السمو الشيوخ أفراد الأسرة، وأعضاء الحكومة، وأعيان ووجهاء المجتمع الإماراتي.

وأضاف أن الملك محمد السادس، أجرى مباحثات على انفراد، دامت حوالي ساعة، مع محمد بن زايد آل نهيان، تناولت على الخصوص، السبل والآليات العملية، الكفيلة بمواصلة وتعزيز العمل المشترك، بهدف الارتقاء بالعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين، وجعلها نموذجا يحتذى للتعاون الثنائي الملموس والناجع.

كما تطرق الجانبان إلى مختلف القضايا الإقليمية والجهوية والدولية الراهنة، حيث ركزا بصفة خاصة على أوجه التعاون لتوطيد الأمن والاستقرار. وفي نفس السياق، تم التشاور بخصوص الوضع في ليبيا الشقيقة.