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الأمن يطلق النار بتزنيت ويوقف شخصا متورطا في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية

بتاريــخ : 11 شتنبر 2018 / 01:15 الأمن يطلق النار بتزنيت ويوقف شخصا متورطا في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية | حوادث و حقوق
الأمن يطلق النار بتزنيت ويوقف شخصا متورطا في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية
تمكنت عناصر الأمن الوطني بمدينة تيزنيت، مساء أمس الأحد ، من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

شوف تيفي

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمدينة تيزنيت، مساء أمس الأحد ، من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المشتبه به ، الذي كان موضوع مذكرتين للبحث من أجل ترويج المخدرات صادرتين على التوالي عن الشرطة القضائية بكل من إنزكان وسيدي إفني، أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة باستخدام السلاح الأبيض، وهو ما اضطر مفتش شرطة ممتاز لإطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء من سلاحه الوظيفي لتحييد الخطر الناجم عن المشتبه به.

وأضاف البلاغ أنه تم العثور بحوزة الشخص الموقوف على كمية من مخدر الشيرا ومبلغ مالي، كما تم حجز السكين المستعمل في محاولة الاعتداء.

كما أشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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