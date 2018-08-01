المغرب عازم على تطوير علاقاته مع الهند في مجال التعليم العالي ﻿

أكد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي، اليوم الاثنين، أن المغرب عازم على تطوير علاقاته مع جمهورية الهند في مجال التعليم العالي.

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أكد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي، اليوم الاثنين، أن المغرب عازم على تطوير علاقاته مع جمهورية الهند في مجال التعليم العالي.

وقال الصمدي، في تصريح للصحافة على هامش مباحثاته مع سفيرة جمهورية الهند بالمغرب '' خيا باتا شاريا''، ''إن المغرب عازم على تطوير علاقاته العلمية والأكاديمية مع وزارة التعليم والجامعات الهندية بما يساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

كما أبرز أن هذا اللقاء شكل فرصة لبحث السبل الكفيلة بتوطيد علاقات التعاون الثنائي في المجالات المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي خاصة مجال الفلاحة والطاقات المتجددة والقانون والقضاء وذلك في انسجام تام مع مخرجات الزيارة الملكية للهند سنة 2015 والتي أعطت دفعة جديدة للعلاقات المغربية الهندية.

وأضاف كاتب الدولة، أن هذه المحادثات شكلت أيضا مناسبة لبحث تنفيذ مشاريع التعاون المغربية الهندية وخصوصا ما يتعلق بتشكيل اللجنة المكلفة بتتبع تنفيذ الاتفاقية الموقعة في فبراير الماضي بين المركز الوطني للبحث العلمي والتقني والمجلس الهندي للبحث العلمي والصناعي .

كما أشار في هذا السياق إلى أن اللقاء تمحور أيضا حول التحضير للزيارة المرتقبة لوفد هندي إلى المغرب في شتنبر الجاري موضحا أن وفدا مغربيا من الباحثين سيقوم بدوره بزيارة للهند في أكتوبر المقبل من أجل التواصل مع نظرائهم من الهند بخصوص قطاعات مختلفة لاسيما الفلاحة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والذكاء الاصطناعي.

من جانبها، أكدت باتا شاريا على ''تميز العلاقات الوثيقة'' التي تربط المغرب والهند والقائمة على تبادل الخبرات والتجارب خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

في هذا الصدد، ذكرت السفيرة بأن الهند أنشأت بالتعاون مع المغرب مركزا للتميز في تكنولوجيا المعلومات بالدار البيضاء بطاقة استيعابية تفوق 200 طالب.

وأضافت الدبلوماسية الهندية أن بلادها تقدم للطلبة المغاربة منحا دراسية وبرامج للتبادل من أجل تشجيع تبادل الأفكار والممارسات الجيدة وتطوير قطاع التربية.