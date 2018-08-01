الولايات المتحدة تؤكد إغلاق البعثة الفلسطينية في واشنطن ﻿

أكدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إغلاق البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن اليوم الاثنين، متهمة القادة الفلسطينيين بعدم إجراء ''مفاوضات مباشرة ومهمة مع إسرائيل''.

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أكدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إغلاق البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن اليوم الاثنين، متهمة القادة الفلسطينيين بعدم إجراء ''مفاوضات مباشرة ومهمة مع إسرائيل''.



وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت في بيان أن'' قادة منظمة التحرير الفلسطينية انتقدوا الخطة الأمريكية للسلام حتى قبل الاطلاع عليها ورفضوا التحدث مع الحكومة الأمريكية بشأن جهودها من أجل السلام''.

وأضافت ذات المتحدثة أن ''الإدارة قررت أن مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن سيُغلق في الوقت الراهن''.