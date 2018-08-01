 بدعوى التقادم ... القضاء الفرنسي يتراجع ويلغي استدعاء المالكي وأربعة صحافيين مغاربة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وفد عن السفارات الأوروبية بالرباط يزور مدينة الداخلة في هذا التاريخ وها علاش | بوليتيك

وفد عن السفارات الأوروبية بالرباط يزور مدينة الداخلة في هذا التاريخ وها علاش

برلمان المجتمع المدني الإفريقي ينفي إشاعة تنظيم مؤتمر حول الهجرة بالجزائر هذه السنة | بوليتيك

برلمان المجتمع المدني الإفريقي ينفي إشاعة تنظيم مؤتمر حول الهجرة بالجزائر هذه السنة

الملك محمد السادس يحضر مجلس محمد بن زايد آل نهيان في إطار زيارة عمل لدولة الإمارات | بوليتيك

الملك محمد السادس يحضر مجلس محمد بن زايد آل نهيان في إطار زيارة عمل لدولة الإمارات

الأمن يطلق النار بتزنيت ويوقف شخصا متورطا في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية | حوادث و حقوق

الأمن يطلق النار بتزنيت ويوقف شخصا متورطا في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية

المغرب عازم على تطوير علاقاته مع الهند في مجال التعليم العالي | بوليتيك

المغرب عازم على تطوير علاقاته مع الهند في مجال التعليم العالي

سرقة مجوهرات بحوالي مليون دولار من أميرة سعودية في باريس | دولي

سرقة مجوهرات بحوالي مليون دولار من أميرة سعودية في باريس

الولايات المتحدة تؤكد إغلاق البعثة الفلسطينية في واشنطن | دولي

الولايات المتحدة تؤكد إغلاق البعثة الفلسطينية في واشنطن

بدعوى التقادم ... القضاء الفرنسي يتراجع ويلغي استدعاء المالكي وأربعة صحافيين مغاربة | بوليتيك

بدعوى التقادم ... القضاء الفرنسي يتراجع ويلغي استدعاء المالكي وأربعة صحافيين مغاربة

حزب الأحرار يتوغل بقلعة خصومه السياسيين بإقليم تارودانت ويؤسس إطارا حزبيا شبابيا بمنطقة أولاد برحيل استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة | بوليتيك

حزب الأحرار يتوغل بقلعة خصومه السياسيين بإقليم تارودانت ويؤسس إطارا حزبيا شبابيا بمنطقة أولاد

نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

بدعوى التقادم ... القضاء الفرنسي يتراجع ويلغي استدعاء المالكي وأربعة صحافيين مغاربة

بتاريــخ : 11 شتنبر 2018 / 00:40 بدعوى التقادم ... القضاء الفرنسي يتراجع ويلغي استدعاء المالكي وأربعة صحافيين مغاربة | بوليتيك
بدعوى التقادم ... القضاء الفرنسي يتراجع ويلغي استدعاء المالكي وأربعة صحافيين مغاربة
ألغت محكمة باريس، اليوم، الدعوى التي رفعها الضابط أديب ضد صحافيين مغاربة ورئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، بصفته مدير نشر صحيفة '' ليبراسيون ''، بدعوى التقادم.

شوف تيفي

ألغت محكمة باريس، اليوم، الدعوى التي رفعها الضابط أديب ضد صحافيين مغاربة ورئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، بصفته مدير نشر صحيفة '' ليبراسيون ''، بدعوى التقادم.

واختارت المحكمة، وفقا لما أورده موقع ''أحداث أنفو'' التابع لجريدة الاحداث المغربية، اليوم الاثنين، زعم التقادم للخروج من هذا المطب غير القانوني، في توجيه استدعاءات لرئيس مجلس النواب، وكذا أربعة صحافيين مغاربة، بشكل مباشر، في تعارض مع الاتفاقية القضائية الموقعة بين المغرب وفرنسا، وفي تناقض مع اختصاص القضاء المغربي، باعتبار أن الأمر يتعلق بخلاف بين مواطنين مغاربة، يقيم أحدهم بفرنسا، هو النقيب السابق مصطفى أديب، والآخرين بالمغرب.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب القضاء فرنسا استدعاء المالكي التقادم

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

وفد عن السفارات الأوروبية بالرباط يزور مدينة الداخلة في هذا التاريخ وها علاش | بوليتيك

وفد عن السفارات الأوروبية بالرباط يزور مدينة الداخلة في هذا التاريخ وها علاش

برلمان المجتمع المدني الإفريقي ينفي إشاعة تنظيم مؤتمر حول الهجرة بالجزائر هذه السنة | بوليتيك

برلمان المجتمع المدني الإفريقي ينفي إشاعة تنظيم مؤتمر حول الهجرة بالجزائر هذه السنة

الملك محمد السادس يحضر مجلس محمد بن زايد آل نهيان في إطار زيارة عمل لدولة الإمارات | بوليتيك

الملك محمد السادس يحضر مجلس محمد بن زايد آل نهيان في إطار زيارة عمل لدولة الإمارات

المغرب عازم على تطوير علاقاته مع الهند في مجال التعليم العالي | بوليتيك

المغرب عازم على تطوير علاقاته مع الهند في مجال التعليم العالي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

محامي ضحايا بوعشرين..بعد نتائج الخبرة على الفيديوهات دفاع المُتهم يُبخس دور القضاء و قراراته بشكل شعبوي | خارج البلاطو
منذ 52 دقيقة

محامي ضحايا بوعشرين..بعد نتائج الخبرة على الفيديوهات دفاع المُتهم يُبخس دور القضاء و قراراته بشكل شعبوي

من قلب مدينة فاس..شوفو شنو قالوا لمغاربة على إدماج الدارجة في المقررات | نسولو الناس

من قلب مدينة فاس..شوفو شنو قالوا لمغاربة على إدماج الدارجة في المقررات

دموع أخت محكورة ..خويا سكر و شعل فينا العافية فكازا | خارج البلاطو

دموع أخت محكورة ..خويا سكر و شعل فينا العافية فكازا

الهيني يرد بالدليل القاطع..نتائج الخبرة على الفيديوهات الجنسية أثبتت أن الصوت والصورة لتوفيق بوعشرين...ومن يزايد يضلل العدالة | بــووز

الهيني يرد بالدليل القاطع..نتائج الخبرة على الفيديوهات الجنسية أثبتت أن الصوت والصورة لتوفيق بوعشرين...ومن يزايد يضلل العدالة

﻿

آخر المستجدات

وفد عن السفارات الأوروبية بالرباط يزور مدينة الداخلة في هذا التاريخ وها علاش | بوليتيك
منذ 14 دقيقة

وفد عن السفارات الأوروبية بالرباط يزور مدينة الداخلة في هذا التاريخ وها علاش

برلمان المجتمع المدني الإفريقي ينفي إشاعة تنظيم مؤتمر حول الهجرة بالجزائر هذه السنة | بوليتيك

برلمان المجتمع المدني الإفريقي ينفي إشاعة تنظيم مؤتمر حول الهجرة بالجزائر هذه السنة

الملك محمد السادس يحضر مجلس محمد بن زايد آل نهيان في إطار زيارة عمل لدولة الإمارات | بوليتيك

الملك محمد السادس يحضر مجلس محمد بن زايد آل نهيان في إطار زيارة عمل لدولة الإمارات

الأمن يطلق النار بتزنيت ويوقف شخصا متورطا في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية | حوادث و حقوق

الأمن يطلق النار بتزنيت ويوقف شخصا متورطا في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.