بدعوى التقادم ... القضاء الفرنسي يتراجع ويلغي استدعاء المالكي وأربعة صحافيين مغاربة ﻿

ألغت محكمة باريس، اليوم، الدعوى التي رفعها الضابط أديب ضد صحافيين مغاربة ورئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، بصفته مدير نشر صحيفة '' ليبراسيون ''، بدعوى التقادم.

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ألغت محكمة باريس، اليوم، الدعوى التي رفعها الضابط أديب ضد صحافيين مغاربة ورئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، بصفته مدير نشر صحيفة '' ليبراسيون ''، بدعوى التقادم.

واختارت المحكمة، وفقا لما أورده موقع ''أحداث أنفو'' التابع لجريدة الاحداث المغربية، اليوم الاثنين، زعم التقادم للخروج من هذا المطب غير القانوني، في توجيه استدعاءات لرئيس مجلس النواب، وكذا أربعة صحافيين مغاربة، بشكل مباشر، في تعارض مع الاتفاقية القضائية الموقعة بين المغرب وفرنسا، وفي تناقض مع اختصاص القضاء المغربي، باعتبار أن الأمر يتعلق بخلاف بين مواطنين مغاربة، يقيم أحدهم بفرنسا، هو النقيب السابق مصطفى أديب، والآخرين بالمغرب.