 حزب الأحرار يتوغل بقلعة خصومه السياسيين بإقليم تارودانت ويؤسس إطارا حزبيا شبابيا بمنطقة أولاد برحيل استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة ﻿
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حزب الأحرار يتوغل بقلعة خصومه السياسيين بإقليم تارودانت ويؤسس إطارا حزبيا شبابيا بمنطقة أولاد برحيل استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة | بوليتيك

حزب الأحرار يتوغل بقلعة خصومه السياسيين بإقليم تارودانت ويؤسس إطارا حزبيا شبابيا بمنطقة أولاد

نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

حزب الأحرار يتوغل بقلعة خصومه السياسيين بإقليم تارودانت ويؤسس إطارا حزبيا شبابيا بمنطقة أولاد برحيل استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة

بتاريــخ : 11 شتنبر 2018 / 00:32 حزب الأحرار يتوغل بقلعة خصومه السياسيين بإقليم تارودانت ويؤسس إطارا حزبيا شبابيا بمنطقة أولاد برحيل استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة | بوليتيك
حزب الأحرار يتوغل بقلعة خصومه السياسيين بإقليم تارودانت ويؤسس إطارا حزبيا شبابيا بمنطقة أولاد برحيل استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة
بدأ حزب التجمع الوطني للأحرار يتوسع شيئا فشيئا بجهة سوس ماسة، ويكتسح مناطق جديدة كانت بالأمس القريب معاقل لتنظيمات حزبية تقليدية معروفة على الصعيد الوطني، ولتعزيز ترسانته وقاعدته الجماهيرية أقدم

شوف تيفي:أحمد الهلالي

بدأ حزب التجمع الوطني للأحرار يتوسع شيئا فشيئا بجهة سوس ماسة، ويكتسح مناطق جديدة كانت بالأمس القريب معاقل لتنظيمات حزبية تقليدية معروفة على الصعيد الوطني، ولتعزيز ترسانته وقاعدته الجماهيرية أقدم على تأسيس الشبيبة التجمعية بمنطقة أولاد برحيل التابعة لإقليم تارودانت التي يسيطر على جماعتها حزب البيجيدي.

وحضر هذا اللقاء التأسيسي للشبيبة التجمعية مجموعة من الأطر والقادة المعروفين بحزب ''أخنوش'' يتقدمهم كل من المنسق الجهوي للحزب ''حاميد البهجة''، ورئيس منظمة الشبيبة التجمعية ''لحسن السعدي''، والنائب البرلماني التجمعي عن تارودانت الشمالية ''عبد الرحمان بليلا''، وعضوة مجلس جهة سوس ماسة ''سناء العفيسي'' المنتمية للأحرار، وثلة من الشباب المنحدرين من جماعة أولاد برحيل وضواحيها الذين التأموا في لقاء وصف بالتاريخي في مشوار الحزب بالمنطقة.

وحسب عدد من العارفين بخبايا السياسة بجهة سوس ماسة فحزب الحمامة يسعى من خلال تأسيسه لهذا الحزب لاكتساح المنطقة خلال الاستحقاقات الإنتخابية المقبلة ولتجنيد الأطر الشابة وتأهيلها لحمل مشعل حزب الحمامة مستقبلا بأولاد برحيل لسحب البساط من الزعماء الكلاسيكيين بالمنطقة خاصة المنتمين للبيجيدي والاستقلال الذين كان لهم ماضٍ وباعٌ طويل بالمنطقة وتربعوا على عرش جماعتها لسنوات عدة.

وعلاقة باللقاء أجمع كل الحاضرين على ضرورة السير على خطى الزعيم الروحي للتجمعيين ''عزيز أخنوش''، وذلك بجعل الكفاءات الشابة محور ودينامو الحزب وإعطائها الفرصة لإثبات ذاتها وتشجيعها على اقتحام عالم التدبير السياسي وتقلد مناصب القرار السياسي محليا وجهويا ووطنيا.

وفي هذا الصدد أبرز المنسق الجهوي ''حاميد البهجة''، على ضرورة إعطاء فرصة أكثر للشباب لتحمل مسؤولياتهم والدفع بهم نحو الانخراط في العمل السياسي، مشيرا إلى أن الحزب قد أخذ على عاتقه تكوين الطاقات الشبابية لأنها أضحت اليوم سواعد المستقبل ويعول عليهم لإنجاح كل المحطات الانتخابية المقبلة وأكد أنها قاعدة صلبة للحزب بأولاد برحيل .

ومن جانبه أشار رئيس منظمة الشبيبة التجمعية ''لحسن السعدي'' أن تأسيس هذا الإطار الحزبي سيعطي للحزب إضافة وقفزة نوعية بالمنطقة، ويعكس التوجهات المولوية للملك محمد السادس التي ترمي إلى إعطاء الأولوية والأهمية للشباب باعتبارهم اللبنة الأساسية التي يرتكز عليها المجتمع مع ضرورة تأطيرهم وتشجيعهم على المشاركة السياسية بكل تجلياتها التي تصب في مصلحة الوطن، وجعلهم قوة اقتراحية، وقوة مشرقة تنير سماء الوطن وتزيح عنه أي غمامة سوداء قد تعتريه.

وفي ختام هذا اللقاء الذي استمر لساعات طويلة، تم الإجماع على وضع الثقة في ''وليد اخراز''، لقيادة سفينة الشبيبة التجمعية بمحلية أولاد برحيل بعد انتخابه كرئيس لها.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تارودانت أولاد برحيل الشبيبة التجمعية تأسيس إطار حزبي توغل الخصوم السياسيين

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