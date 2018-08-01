سيدة في العشرينيات من عمرها تضرم النار في جسدها وسط خريبكة ﻿

أضرمت سيدة تدعى (ن.ب) في ربيعها الثاني والعشرين النار في جسدها، مساء اليوم الإثنين 10 شتنبر بساحة المسيرة، بعدما صبت عليها مادة ''الدوليو''.

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أضرمت سيدة تدعى (ن.ب) في ربيعها الثاني والعشرين النار في جسدها، مساء اليوم الإثنين 10 شتنبر بساحة المسيرة، بعدما صبت عليها مادة ''الدوليو''.

ووفق مصادر إعلامية محلية، فإن سبب إقدامها على حرق نفسها هو خلافها مع مجموعة من الفتيات اللواتي يمتهن ''النقش بالحناء'' بساحة المسيرة.

وأضافت المصادر أن '' الخلاف بينهن تطور لمشادة وملاسنات قوية، انتهى بصبها لمادة ''الدوليو'' التي تستعمل في النقش على جسمها وإضرام النار، حيث تدخل عدد من المواطنين لإنقاذها، والاتصال بالإسعاف لنقلها صوب قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بخريبكة''.

وأكدت ذات المصادر، أن'' الطاقم الطبي وشبه الطبي بقيادة الدكتور أحمد الشاني تمكن من إسعافها، والأمر بنقلها صوب إحدى مستشفيات الدار البيضاء، بعد إصابتها بحروق من الدرجة الثانية''.

كما كشف مصدر من السلطة المحلية، أن السيدة غادرت بيت الزوجية منذ مدة بسبب خلاف مع زوجها، بالإضافة إلى معاناتها من اضطراب نفسي تتابع على إثره العلاج.