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المكتب الشريف للفوسفاط يزود غانا بالأسمدة الفوسفاطية

بتاريــخ : 11 شتنبر 2018 / 00:16 المكتب الشريف للفوسفاط يزود غانا بالأسمدة الفوسفاطية | بوليتيك
المكتب الشريف للفوسفاط يزود غانا بالأسمدة الفوسفاطية
وقع المكتب الشريف للفوسفاط والحكومة الغانية، مؤخرا بأكرا، بروتوكول اتفاقية لتزويد هذا البلد غرب الإفريقي بالأسمدة الفوسفاطية الملائمة لحاجيات التربة والزراعات المحلية.

شوف تيفي:(و.م.ع)

وقع المكتب الشريف للفوسفاط والحكومة الغانية، مؤخرا بأكرا، بروتوكول اتفاقية لتزويد هذا البلد غرب الإفريقي بالأسمدة الفوسفاطية الملائمة لحاجيات التربة والزراعات المحلية.

ويتوخى بروتوكول الاتفاق الذي وقعته وزارة الأغذية والزراعة الغانية وفرع المكتب الشريف للفوسفاط في غانا، تطوير سلسلة قيمة الأسمدة والمنظومة الفلاحية لغانا في إطار برنامج النهوض بالأسمدة الذي أطلقته الحكومة الغانية.

وحسب بلاغ لفرع المكتب الشريف للفوسفاط، فإنه بموجب هذ الاتفاق، سيعمل الطرفان بشكل منسق على استغلال أمثل لسلسلة الأسمدة في هذا البلد من أجل تزويد الفلاحين بأسمدة حسب الطلب وبأسعار في المتناول.

وأكد المصدر ذاته أن أسمدة ملائمة ستسلم للفلاحين وستقدم لهم تكوينات حسب حاجياتهم، ولاسيما في مجال خرائطية أصناف التربة.

وأشار البلاغ إلى أن الوزارة الغانية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط سيبحثان إمكانية إحداث مصنع لإنتاج الأسمدة ذات الجودة الملائمة لحاجيات التربة، مضيفا أن الطرفين أجريا دراسات أولية لتقييم جدوى هذا المشروع.

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شوف تيفي المغرب المكتب الشريف للفوسفاط غانا الأسمدة الفوسفاطية

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