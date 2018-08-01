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محمد الهيني: الخبرة العلمية أثبتت أن الصوت والصورة لتوفيق بوعشرين ..ولا يشكك فيها إلا أحمق أو مجنون

بتاريــخ : 10 شتنبر 2018 / 22:07 محمد الهيني: الخبرة العلمية أثبتت أن الصوت والصورة لتوفيق بوعشرين ..ولا يشكك فيها إلا أحمق أو مجنون | بوليتيك
محمد الهيني: الخبرة العلمية أثبتت أن الصوت والصورة لتوفيق بوعشرين ..ولا يشكك فيها إلا أحمق أو مجنون
قال المحامي والفاعل الحقوقي محمد الهيني، على إثر صدور نتائج الخبرة العلمية لفيديوهات توفيق بوعشرين المدير السابق لجريدة أخبار اليوم: ''هناك من يروج زورا أن الخبرة العلمية لم تثبت أن بوعشرين هو من

شوف تيفي

قال المحامي والفاعل الحقوقي محمد الهيني، على إثر صدور نتائج الخبرة العلمية لفيديوهات توفيق بوعشرين المدير السابق لجريدة أخبار اليوم: "هناك من يروج زورا أن الخبرة العلمية لم تثبت أن بوعشرين هو من يظهر في الفيديوهات رغم أن الخبرة حسمت أن الصوت والصور الواردة في الفيديوهات صحيحة ولم يشملها أي تغيير أو تحريف أو تزوير".

وأوضح الحقوقي في تصريح هاتفي لـ"شوف تيفي" اليوم الاثنين، أن "هذا يعني أن الصور والصوت ليس فقط لبوعشرين وإنما جميع من يظهر فيها من متهم وضحايا وصور المكتب صحيحة لا تشوبها أية شائبة".

وأشار مستدركا،" لكن للأسف هناك عينة قليلة ركبها التضليل والزور ولم تستطع أن تقرأ بصفة سليمة ما يفهمه الأطفال في الروض من قواعد الفهم السليم والاستيعاب البسيط للأفكار التي تفقأ العين والتي لا ينكرها ولا يشكك فيها إلا أحمق أو مجنون."

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شوف تيفي المغرب محمد الهيني الخبرة العلمية الصوت الصورة توفيق بوعشرين

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