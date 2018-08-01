عاجل..عملية طعن بباريس..وهذا عدد المصابين ﻿

أعلنت الشرطة الفرنسية، قبل قليل من يومه الاثنين، أن 7 أشخاص، أصيبوا بجروح، من بينهم 4 إصاباتهم خطيرة، في عملية طعن تورط في ارتكابها أفغاني، استخدم سيكنا وقطعة حديد في استهداف ضحاياه وسط العاصمة

"شوف تيفي"

أعلنت الشرطة الفرنسية، قبل قليل من يومه الاثنين، أن 7 أشخاص، أصيبوا بجروح، من بينهم 4 إصاباتهم خطيرة، في عملية طعن تورط في ارتكابها أفغاني، استخدم سيكنا وقطعة حديد في استهداف ضحاياه وسط العاصمة الفرنسية باريس.

وحسب ما كشف عنه موقع قناة "BBC" فقد وقع الهجوم قبيل الساعة التاسعة ليلا بتوقيت غرينيتش على ضفاف قناة في الحي التاسع عشر بباريس، ما جعل أشخاصا يلعبون الكرة الحديدية في مكان قريب، يلقون كرات على منفذ الهجوم في محاولة لإيقافه.

وأكد المصدر ذاته اعتقال الأفغاني لاحقا بعدما طعن في البداية رجلين وامرأة قرب سينما "إم كيه تو" على طول قناة أورك.