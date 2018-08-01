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عاجل..القضية عند لمجرد صعيبة بزاف والمحكمة تعلن قرارها في هذا الموعد

بتاريــخ : 10 شتنبر 2018 / 21:39 عاجل..القضية عند لمجرد صعيبة بزاف والمحكمة تعلن قرارها في هذا الموعد | ثقافة و فنون
عاجل..القضية عند لمجرد صعيبة بزاف والمحكمة تعلن قرارها في هذا الموعد
أعلن المدعي العام بالعاصمة الفرنسية باريس، عن رفضه إطلاق سراح الفنان المغربي سعد لمجرد بعد اتهام فتاة ثانية له باغتصابها بمنطقة سان تروبي، وذلك قبل مثوله الثلاثاء المقبل، أمام محكمة دراغينيان

"شوف تيفي"

أعلن المدعي العام بالعاصمة الفرنسية باريس، عن رفضه إطلاق سراح الفنان المغربي سعد لمجرد بعد اتهام فتاة ثانية له باغتصابها بمنطقة سان تروبي، وذلك قبل مثوله الثلاثاء المقبل، أمام محكمة دراغينيان "Draguignan".

وحسب ما كشفت عنه مواقع ناطقة باللغة الفرنسية، قبل قليل، فإن لمجرد من المحتمل أن يتم حرمانه خلال الأيام القليلة المقبلة من الحرية، بعد أن أظهر المدعي العام بباريس رفضه لمعانقته الحرية مقابل كفالة، مشيرة إلى أن محكمة منطقة سان تروبيه، ستحدد مصيره الثلاثاء المقبل.

وأبرزت المصادر ذاتها وكما سبق وكشفت عنه "شوف تيفي" أن المحققين، اعتمدوا خلال التحريات على تسجيلات كاميرات المراقبة داخل الفندق الذي جرت به فصول الواقعة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي لمجرد سان تروبيه اللغة الفرنسية

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