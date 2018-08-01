عاجل وهام للمغاربة..هذا أول أيام شهر محرم لعام 1440 ﻿

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر محرم لعام 1440 هـ هو يوم غد الثلاثاء 11 شتنبر 2018 م.

"شوف تيفي"

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر محرم لعام 1440 هـ هو يوم غد الثلاثاء 11 شتنبر 2018 م.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر محرم لعام 1440هـ بعد مغرب اليوم الاثنين 29 ذي الحجة 1439هـ الموافق لـ10 شتنبر 2018 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وحسب نص البلاغ فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تنهي إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر محرم لعام 1440 هـ، بعد مغرب يوم الاثنين 29 ذي الحجة 1439هـ موافق لـ10 شتنبر 2018 م. فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وعليه فإن فاتح شهر محرم هو يوم غد الثلاثاء 11 شتنبر 2018 م.