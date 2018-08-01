رائد شرطة يسقط متلبسا بـ500 درهم رشوة بـ''بيوكرى'' نواحي شتوكة أيت باها ﻿

فتحت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء اليوم الاثنين، ملفا تأديبيا في حق موظف أمن برتبة رائد شرطة، يعمل رئيسا للهيئة الحضرية بمفوضية أمن بيوكرى، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء.

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فتحت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء اليوم الاثنين، ملفا تأديبيا في حق موظف أمن برتبة رائد شرطة، يعمل رئيسا للهيئة الحضرية بمفوضية أمن بيوكرى، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء.

وذكر بلاغ للمديرية أنه جرى توقيف المعني بالأمر متلبسا بتلقي مبلغ مالي قدره 500 درهم على سبيل الرشوة، وذلك بناء على شكاية سبق أن تقدم بها شخص حول تعرضه للابتزاز من قبل المعني بالأمر، في مقابل التغاضي عن نشاطه في مجال النقل السري للركاب.

وأضاف البلاغ أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت قرارا بتوقيف المعني بالأمر عن العمل، وذلك في انتظار نتائج البحث القضائي الجاري في حقه من أجل ترتيب المسؤولية التأديبية اللازمة.