وزارة الصحة تنقد حياة طفلة مصابة بسرطان الكلي ﻿

على إثر حملة التضامن الواسعة مع الطفلة ''سعاد.ص'' تعاطفا مع حالتها الصحية الحرجة، وتعذر حصولها على العلاجات الضرورية، تدخل المدير الجهوي للصحة بمدينة العيون، بأمر من وزير الصحة، أناس الدكالي، قاطعا

شوف تيفي

على إثر حملة التضامن الواسعة مع الطفلة "سعاد.ص" تعاطفا مع حالتها الصحية الحرجة، وتعذر حصولها على العلاجات الضرورية، تدخل المدير الجهوي للصحة بمدينة العيون، بأمر من وزير الصحة، أناس الدكالي، قاطعا عطلته الصيفية، لتتبع الحالة الصحية للطفلة المريضة، عبر التنسيق مع مستشفى الأنكولوجيا بأكادير و مراكش.

وحسب بلاغ لوزارة الصحة صدر اليوم الاثنين، فقد أشرف طاقم طبي على تتبع حالة الطفلة "سعاد"، حيث استفادت من ثلاث حصص للعلاج الكيميائي، لتستأنف العلاج بعد 15 يوما.

وقد ثمنت المبادرة كل من والدة الطفلة، بالإضافة إلى منابر إعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي، مجهودات وزارة الصحة، وعلى الخصوص المدير الجهوي للصحة بالعيون، ومستشفى ابن طفيل وكذا مستشفى الأنكولوجيا بكل من أكادير ومراكش، على المجهودات التي بذلتها، لتوفير العناية الصحية للطفلة "سعاد".