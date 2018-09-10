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حصري وبالصور..هذه هي الكاميرا الرقمية اللي كان كيصور بها بوعشرين غزواتو الجنسية داخل مكتبه

بتاريــخ : 10 شتنبر 2018 / 19:39 حصري وبالصور..هذه هي الكاميرا الرقمية اللي كان كيصور بها بوعشرين غزواتو الجنسية داخل مكتبه | بوليتيك
حصري وبالصور..هذه هي الكاميرا الرقمية اللي كان كيصور بها بوعشرين غزواتو الجنسية داخل مكتبه
حصلت ''شوف تيفي'' على نسخة من نتائج الخبرة التقنية الخاصة بالفيديوهات الجنسية في ملف بوعشرين، والتي تتضمن صورة خاصة بكاميرا رقمية، كان يستخدمها المتهم في تصوير اللحظات الحميمية التي جمعته

"شوف تيفي"

حصلت "شوف تيفي" على نسخة من نتائج الخبرة التقنية الخاصة بالفيديوهات الجنسية في ملف بوعشرين، والتي تتضمن صورة خاصة بكاميرا رقمية، كان يستخدمها المتهم في تصوير اللحظات الحميمية التي جمعته بالمشتكيات والمصرحات داخل مكتبه بمقر جريدة أخبار اليوم.

وحسب التقرير فإن هذه الكاميرا سوداء اللون من نوع "IM-630C"، لها قدرة على التصوير نهارا وليلا، مبرزا في الوقت نفسه أن الخبرة التقنية التي أجريت تمت على جميع الأجهزة التي تم حجزها داخل مكتب بوعشرين، ومن بينها ميكروفون إلكتروستاتيكي أبيض اللون من نوعية غير محددة، وقرص صلب خارجي من نوع SEAGATE.

وأشار التقرير أن نظام تسجيل للمراقبة بالكاميرا المحجوز مكون من مسجل فيديو "DVR"، وكاميرا وميكروفون وقرص صلب خارجي، بالإضافة إلى مجموعة من الأكسسوارات ومن بينها شاحن كهربائي وسلك للربط.

تجدر الإشارة إلى أن نتائج الخبرة التقنية المكونة من 63 صفحة، تؤكد أن توفيق بوعشرين هو من قام بتصوير الفيديوهات من زاوية واحدة عن طريق كاميرا رقمية، وتكشف أن هذه الفيديوهات التي تم إخضاعها لتحليل بصري شامل ودقيق باعتماد مجموعة من التقنيات، هي صحيحة وغير مزورة ولم يمسسها أي تغيير تقني أو تزوير أو تحريف أو تعديل، وتؤكد جميع التهم الموجهة للمدير السابق لجريدة أخبار اليوم.

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المغرب شوف تيفي الخبرة التقنية الجنسية الكاميرا بوعشرين

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