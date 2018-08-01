 الهيني: '' الخبرة التقنية على الفيديوهات الجنسية لبوعشرين تمت بطريقة علمية و أكدت أنها صحيحة والمتهم هو اللي كان كيصور..''( فيديو) ﻿
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بتاريــخ : 10 شتنبر 2018 / 18:59 الهيني: الخبرة التقنية على الفيديوهات الجنسية لبوعشرين تمت بطريقة علمية و أكدت أنها صحيحة والمتهم هو اللي كان كيصور..( فيديو) | بوليتيك
الهيني: '' الخبرة التقنية على الفيديوهات الجنسية لبوعشرين تمت بطريقة علمية و أكدت أنها صحيحة والمتهم هو اللي كان كيصور..''( فيديو)
أكد المحامي محمد الهيني المنتمي لهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني في ملف توفيق بوعشرين، أن تقرير الخبرة العلمية التقنية التي أجريت على الفيديوهات الجنسية الخاصة بالمدير السابق لجريدة أخبار

''شوف تيفي''

أكد المحامي محمد الهيني المنتمي لهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني في ملف توفيق بوعشرين، أن تقرير الخبرة العلمية التقنية التي أجريت على الفيديوهات الجنسية الخاصة بالمدير السابق لجريدة أخبار اليوم، أسقط كل الأكاذيب بالدليل العلمي والتقني، وخلصت إلى أن الفيديوهات صحيحة ولم يشبها أي تغيير أو تحريف أو تزوير.

وأوضح محمد الهيني في تصريح لـ ''شوف تيفي'' أن نتائج الخبرة التقنية على الفيديوهات، تعتبر انتصارا للحقيقة والعدالة، وتؤكد أن الفيديوهات صحيحة 100 في المائة ولم يمسسها أي تغيير أو ''مونطاج'' وقد تم تصويرها من زاوية واحدة، مشيرا إلى أن هذه الخبرة أكدت على أن المتهم هو الظاهر بها و هو من كان يلتقطها عبر كاميرا مثبتة بمكتبه.

وأبرز المحامي الهيني أن التقرير يكشف العمليات التقنية العلمية المستخدمة من طرف مختبر الدرك الملكي، معبرا عن سعادته التي لا توصف بنتائج هذه الخبرة التي تؤكد التهم الموجهة لتوفيق بوعشرين.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي محمد الهيني المحامي بوعشرين الفيديوهات

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