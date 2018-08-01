عاجل..استئنافية البيضاء ترفض رفع السرية عن جلسات محاكمة بوعشرين..وهذا ما قررته بخصوص السراح المؤقت ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن الهيئة القضائية برئاسة القاضي بوشعيب فريح باستئنافية البيضاء، رفضت قبل قليل من يومه الاثنين، الملتمس المقدم من هيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين، لرفع السرية عن أشغال

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن الهيئة القضائية برئاسة القاضي بوشعيب فريح باستئنافية البيضاء، رفضت قبل قليل من يومه الاثنين، الملتمس المقدم من هيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين، لرفع السرية عن أشغال الجلسة والتي تم اعتمادها منذ انطلاق الجلسات الخاصة بعرض الفيديوهات الجنسية.

وأوضح المصدر ذاته أن الهيئة القضائية، حددت تاريخ الجمعة 14 شتنبر الجاري، للبث في الملتمس الخاص بمنح توفيق بوعشرين المتابع بتهم خطيرة، السراح المؤقت.

تجدر الإشارة إلى أن القاضي بوشعيب فريح رئيس الهيئة المكلفة بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قرر يومه الاثنين، تأجيل أشغال الجلسة إلى غاية 24 شتنبر الجاري، وذلك من أجل منح الفرصة للمحامين للاطلاع على نتائج الخبرة التقنية التي أجريت على الفيديوهات الجنسية و التي أكدت أنها غير مفبركــة.