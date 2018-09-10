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حصري وبالوثائق..شوفو لأول مرة نتائج الخبرة التقنية على الفيديوهات الجنسية الخاصة ببوعشرين

بتاريــخ : 10 شتنبر 2018 / 18:29 حصري وبالوثائق..شوفو لأول مرة نتائج الخبرة التقنية على الفيديوهات الجنسية الخاصة ببوعشرين | بوليتيك
حصري وبالوثائق..شوفو لأول مرة نتائج الخبرة التقنية على الفيديوهات الجنسية الخاصة ببوعشرين
حصلت ''شوف تيفي'' على مجموعة من الصور الخاصة بالوثائق التي تكشف عن الخبرة التقنية التي أجريت على الفيديوهات الجنسية الخاصة بملف توفيق بوعشرين المتهم بالاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر.

"شوف تيفي"

حصلت "شوف تيفي" على مجموعة من الصور الخاصة بالوثائق التي تكشف عن الخبرة التقنية التي أجريت على الفيديوهات الجنسية الخاصة بملف توفيق بوعشرين المتهم بالاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر.

وتكشف هذه الوثائق عن الطرق المتطورة التي تم استخدامها للتأكد من صحة الفيديوهات الجنسية البالغ عددها 65 فيديو، ومن بينها التحليل الخوارزمي (PAR ALGORITHME)، وأيضا بواسطة ما يسمى بـ "STATION AVID" والتي تمكن من الكشف عن التغيير الحاصل بالفيديوهات.

وكان مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" قد أكد أن نتائج الخبرة التقنية التي أجريت على الفيديوهات الجنسية الخاصة بملف توفيق بوعشرين، والتي تم الكشف عنها قبل قليل من يومه الاثنين، تدين المدير السابق لجريدة أخبار اليوم، وتؤكد قيام المتهم بتصويرها داخل مكتبه بمقر الجريدة بالبيضاء.

وأوضح المصدر ذاته أن نتائج الخبرة التقنية المكونة من 63 صفحة، تؤكد أن توفيق بوعشرين هو من قام بتصوير الفيديوهات من زاوية واحدة عن طريق كاميرا رقمية، مشيرا إلى أن هذه الفيديوهات التي تم إخضاعها لتحليل بصري شامل ودقيق باعتماد مجموعة من التقنيات، هي صحيحة وغير مزورة ولم يمسسها أي تغيير تقني أو تزوير أو تحريف أو تعديل، وهي تؤكد جميع التهم الموجهة للمدير السابق لجريدة أخبار اليوم.

وأضاف ذات المصدر أن الفيديوهات التي أجريت عليها الخبرة بلغ عددها 65 فيديو، والخصائص التقنية لهذه الفيديوهات هي نفس الخصائص المتضمنة في الأقراص، مبرزا في الوقت نفسه أن الخبرة أكدت كذلك أن الأصوات الموجودة في الفيديوهات متزامنة مع الصورة.

تجدر الإشارة إلى أن القاضي بوشعيب فريح رئيس الهيئة المكلفة بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قرر يومه، تأجيل أشغال الجلسة إلى غاية 24 شتنبر الجاري، وذلك من أجل منح الفرصة للمحامين للاطلاع على نتائج الخبرة التقنية التي أجريت على الفيديوهات الجنسية.

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المغرب شوف تيفي بوعشرين الخبرة التقنية بوشعيب فريح

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