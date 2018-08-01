عيوش: لقد وصفت بـ''الكلاب'' الذين يسبونني ويسبون عائلتي أما الذين ينتقدونني فإني أكن لهم كامل الاحترام ﻿

كشف نور الدين عيوش، عضو المجلس الأعلى للتعليم والفاعل الجمعوي، عن حقيقة التوصيف الذي أطلقه على من قاموا بشتمه وسبه بـ''الكلاب''.

شوف تيفي

كشف نور الدين عيوش، عضو المجلس الأعلى للتعليم والفاعل الجمعوي، عن حقيقة التوصيف الذي أطلقه على من قاموا بشتمه وسبه بـ''الكلاب''.

وأوضح عيوش في اتصال هاتفي مع ''شوف تيفي''، اليوم الاثنين، ''قصدت بنعت الكلاب من يسبونني ويسبون عائلتي، أما الذين ينتقدونني في حدود المعقول والمنطق فأنا أحترمهم، علما أني من الذين يدافعون عن حرية الرأي والتعبير مهما كان مختلفا عني وعن قناعاتي''.

وأضاف ذات المتحدث '' لقد كنت دائما مع حرية التعبير والاختلاف، أما أن يقوم أشخاص ويقومون بخلط الأوراق ويسبونني في عرضي ويسبون أسرتي وعائلتي وأولادي فهم من وصفتهم بالكلاب، وهؤلاء لا يحترمون أخلاقيات الحوار وآدابه''.

جدير بالذكر أن نور الدين عيوش يعتبر من دعاة استعمال الدارجة في المقررات الدراسية، ويدافع عن هذا الطرح في مختلف المحافل والمناسبات.