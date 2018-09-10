عاجل وبالصور.. محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي يستقبل الملك محمد السادس ﻿

نشر محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، يومه الإثنين، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، مجموعة من الصور الخاصة باستقباله للملك محمد السادس، وأيضا الخاصة باستقبالهما لمنتخب الإمارات

"شوف تيفي"

نشر محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، يومه الإثنين، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مجموعة من الصور الخاصة باستقباله للملك محمد السادس، وأيضا الخاصة باستقبالهما لمنتخب الإمارات لرياضة الجوجيتسو.

ووضع بن زايد إلى جانب الصور، بعض التغريدات التي عبر من خلالها عن سعادته باللقاء الذي جمعه بالملك محمد السادس، وكتب في إحداها: "سعدت بلقاء أخي جلالة الملك محمد السادس.. لقاء يتواصل فيه العمل والتنسيق والتشاور لأجل صالح بلدينا"، مضيفا: "الإمارات والمغرب تجمعهما علاقات تاريخية وطيدة وروابط أخوية راسخة نتطلع معا للإرتقاء بها إلى آفاق أرحب وأوسع في المجالات كافة”.

وأكد بن زايد في تغريدة أخرى، إنه استقبل بحضور الملك محمد السادس، لاعبي ولاعبات منتخب الإمارات للجوجيتسو، بعد حصولهم على تسع ميداليات في منافسات دورة الألعاب الآسيوية التي استضافتها إندونيسيا.