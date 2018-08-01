عاجل..بسبب عطل في الفرامل: شرطي يتعرض لحادثة خطيرة بالبيضاء ﻿

تعرض شرطي ينتمي لفرقة الدراجين قبل قليل من يومه الاثنين، لحادثة خطيرة بمدينة الدار البيضاء، ما تسبب في إصابته بجروح متفاوتة الخطورة.

"شوف تيفي"

تعرض شرطي ينتمي لفرقة الدراجين قبل قليل من يومه الاثنين، لحادثة خطيرة بمدينة الدار البيضاء، ما تسبب في إصابته بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن الشرطي، عجز عن إيقاف الدراجة التي كان يقودها بسبب عطل في الفرامل، ما جعله يحتك بجانب الرصيف في محاولة منه لإبطاء سرعة الدراجة، مشيرا إلى أن قوة الاحتكاك تسببت في سقوطه وإصابته بجروح.

وأكد المصدر ذاته أن سيارة للإسعاف، نقلت الشرطي على وجه السرعة إلى مستشفى المنصور بالبرنوصي بالدار البيضاء ، مشيرا إلى أن الطاقم الطبي للمستشفى قام بمجهودات كبيرة لتمكين الشرطي المصاب من الإسعافات الأولية والضرورية، ما ساهم في استقرار حالته.