 عاجل..بسبب عطل في الفرامل: شرطي يتعرض لحادثة خطيرة بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

متضررون من مشروع التهيئة ينظمون وقفة احتجاجية أمام جماعة مرس الخير بالرباط | حوادث و حقوق

متضررون من مشروع التهيئة ينظمون وقفة احتجاجية أمام جماعة مرس الخير بالرباط

الهيني: الخبرة التقنية على الفيديوهات الجنسية لبوعشرين تمت بطريقة علمية و أكدت أنها صحيحة والمتهم هو اللي كان كيصور..( فيديو) | بوليتيك

الهيني: '' الخبرة التقنية على الفيديوهات الجنسية لبوعشرين تمت بطريقة علمية و أكدت أنها صحيحة

عاجل..استئنافية البيضاء ترفض رفع السرية عن جلسات محاكمة بوعشرين..وهذا ما قررته بخصوص السراح المؤقت | بوليتيك

عاجل..استئنافية البيضاء ترفض رفع السرية عن جلسات محاكمة بوعشرين..وهذا ما قررته بخصوص السراح المؤقت

حصري وبالوثائق..شوفو لأول مرة نتائج الخبرة التقنية على الفيديوهات الجنسية الخاصة ببوعشرين | بوليتيك

حصري وبالوثائق..شوفو لأول مرة نتائج الخبرة التقنية على الفيديوهات الجنسية الخاصة ببوعشرين

عيوش: لقد وصفت بـالكلاب الذين يسبونني ويسبون عائلتي أما الذين ينتقدونني فإني أكن لهم كامل الاحترام | بوليتيك

عيوش: لقد وصفت بـ''الكلاب'' الذين يسبونني ويسبون عائلتي أما الذين ينتقدونني فإني أكن لهم كامل

عاجل وبالصور.. محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي يستقبل الملك محمد السادس | بوليتيك

عاجل وبالصور.. محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي يستقبل الملك محمد السادس

عاجل..بسبب عطل في الفرامل: شرطي يتعرض لحادثة خطيرة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..بسبب عطل في الفرامل: شرطي يتعرض لحادثة خطيرة بالبيضاء

الأمانة العامة للبيجيدي تخرج عن صمتها وتؤكد: جميع المقررات الدراسية يتعين أن تنضبط للدستور | بوليتيك

الأمانة العامة للبيجيدي تخرج عن صمتها وتؤكد: جميع المقررات الدراسية يتعين أن تنضبط للدستور

ديثات جديدة مرتقبة في تطبيق واتساب شهر نونبر المقبل | نت 2.0

ديثات جديدة مرتقبة في تطبيق واتساب شهر نونبر المقبل

نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

عاجل..بسبب عطل في الفرامل: شرطي يتعرض لحادثة خطيرة بالبيضاء

بتاريــخ : 10 شتنبر 2018 / 17:13 عاجل..بسبب عطل في الفرامل: شرطي يتعرض لحادثة خطيرة بالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل..بسبب عطل في الفرامل: شرطي يتعرض لحادثة خطيرة بالبيضاء
تعرض شرطي ينتمي لفرقة الدراجين قبل قليل من يومه الاثنين، لحادثة خطيرة بمدينة الدار البيضاء، ما تسبب في إصابته بجروح متفاوتة الخطورة.

"شوف تيفي"

تعرض شرطي ينتمي لفرقة الدراجين قبل قليل من يومه الاثنين، لحادثة خطيرة بمدينة الدار البيضاء، ما تسبب في إصابته بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن الشرطي، عجز عن إيقاف الدراجة التي كان يقودها بسبب عطل في الفرامل، ما جعله يحتك بجانب الرصيف في محاولة منه لإبطاء سرعة الدراجة، مشيرا إلى أن قوة الاحتكاك تسببت في سقوطه وإصابته بجروح.

وأكد المصدر ذاته أن سيارة للإسعاف، نقلت الشرطي على وجه السرعة إلى مستشفى المنصور بالبرنوصي بالدار البيضاء ، مشيرا إلى أن الطاقم الطبي للمستشفى قام بمجهودات كبيرة لتمكين الشرطي المصاب من الإسعافات الأولية والضرورية، ما ساهم في استقرار حالته.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مستشفى المنصور الدراجين الدار البيضاء الشرطي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

متضررون من مشروع التهيئة ينظمون وقفة احتجاجية أمام جماعة مرس الخير بالرباط | حوادث و حقوق

متضررون من مشروع التهيئة ينظمون وقفة احتجاجية أمام جماعة مرس الخير بالرباط

عاجل..شاب يضرم النار في منزل أسرته بالبيضاء+صور | حوادث و حقوق

عاجل..شاب يضرم النار في منزل أسرته بالبيضاء+صور

الإطاحة بشفار خطير هجم على صيدلية بالعرائش | حوادث و حقوق

الإطاحة بشفار خطير هجم على صيدلية بالعرائش

صادم..ليلة حمراء داخل براكة بالمحمدية تنتهي بوفاة شابة | حوادث و حقوق

صادم..ليلة حمراء داخل ''براكة'' بالمحمدية تنتهي بوفاة شابة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..هكذا استقبل ولي عهد أبو ظبي الملك محمد السادس بحضور الهمة و بوريطة | قنوات أخرى
منذ 20 دقيقة

بالفيديو..هكذا استقبل ولي عهد أبو ظبي الملك محمد السادس بحضور الهمة و بوريطة

كـــروط: بالدليل الفيديوهات الجنسية الخاصة ببوعشرين حقيقية و لم يطلها أي تحريف | بــووز

كـــروط: بالدليل الفيديوهات الجنسية الخاصة ببوعشرين حقيقية و لم يطلها أي تحريف

بعد 8 أشــهر على قضية بوعشرين..الهيني: نتائج الخبرة التي أجريت على الفيديوهات تؤكد أن بوعشرين كان يصور المشتكيات خلال الممارسة الجنسية | بــووز

بعد 8 أشــهر على قضية بوعشرين..الهيني: نتائج الخبرة التي أجريت على الفيديوهات تؤكد أن بوعشرين كان يصور المشتكيات خلال الممارسة الجنسية

بعد الاعتداء الذي تعرض له..الدوك صمد يعود لكم من جديد‎ | قنوات أخرى

بعد الاعتداء الذي تعرض له..الدوك صمد يعود لكم من جديد‎

﻿

آخر المستجدات

متضررون من مشروع التهيئة ينظمون وقفة احتجاجية أمام جماعة مرس الخير بالرباط | حوادث و حقوق
منذ 6 دقائق

متضررون من مشروع التهيئة ينظمون وقفة احتجاجية أمام جماعة مرس الخير بالرباط

الهيني: الخبرة التقنية على الفيديوهات الجنسية لبوعشرين تمت بطريقة علمية و أكدت أنها صحيحة والمتهم هو اللي كان كيصور..( فيديو) | بوليتيك

الهيني: '' الخبرة التقنية على الفيديوهات الجنسية لبوعشرين تمت بطريقة علمية و أكدت أنها صحيحة

عاجل..استئنافية البيضاء ترفض رفع السرية عن جلسات محاكمة بوعشرين..وهذا ما قررته بخصوص السراح المؤقت | بوليتيك

عاجل..استئنافية البيضاء ترفض رفع السرية عن جلسات محاكمة بوعشرين..وهذا ما قررته بخصوص السراح المؤقت

حصري وبالوثائق..شوفو لأول مرة نتائج الخبرة التقنية على الفيديوهات الجنسية الخاصة ببوعشرين | بوليتيك

حصري وبالوثائق..شوفو لأول مرة نتائج الخبرة التقنية على الفيديوهات الجنسية الخاصة ببوعشرين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.