الأمانة العامة للبيجيدي تخرج عن صمتها وتؤكد: جميع المقررات الدراسية يتعين أن تنضبط للدستور ﻿

خرجت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن صمتها وكشفت عن موقفها بخصوص، إدراج عبارات بالدارجة في كتب مدرسية، حيث أكدت أنه ''يتعين أن تنضبط جميع المناهج والمقررات الدراسية للمرجعية الأعلى

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خرجت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن صمتها وكشفت عن موقفها بخصوص، إدراج عبارات بالدارجة في كتب مدرسية، حيث أكدت أنه "يتعين أن تنضبط جميع المناهج والمقررات الدراسية للمرجعية الأعلى للدستور".

وأضاف بلاغ حزب العدالة والتنمية، اليوم الاثنين، أن أعضاء أمانته العامة، "تداولوا خلال اجتماع عادي عُقد يوم السبت الماضي برئاسة الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، قضية إدراج بعض المفردات الدارجة في بعض المقررات الدراسية"، حيث نوهوا بـ "حجم اهتمام ويقظة الشعب المغربي بشأن قضايا التربية والتكوين، خصوصا ما تعلق بمسائل الهوية ولغات التدريس”.

وأكد البلاغ، أن "جميع المناهج والمقررات الدراسية يتعين أن تنضبط للمرجعية الأعلى للدستور، وللرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، ولاختيارات مشروع القانون الإطار ذي الصلة".

كما نوه أعضاء الأمانة العامة، بـ "المجهود المقدر الذي بذلته الحكومة من أجل إعداد مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، الذي توج بمصادقة المجلس الوزاري عليه، وهو القانون الذي سيشكل مكسبا تشريعيا مهما لبلادنا بعد إقراره من قبل البرلمان".