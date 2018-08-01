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عاجل وحصري..هذه هي نتائج الخبرة التقنية على الفيديوهات الجنسية الخاصة بتوفيق بوعشرين+تفاصيل جد مثيرة

بتاريــخ : 10 شتنبر 2018 / 16:49 عاجل وحصري..هذه هي نتائج الخبرة التقنية على الفيديوهات الجنسية الخاصة بتوفيق بوعشرين+تفاصيل جد مثيرة | بوليتيك
عاجل وحصري..هذه هي نتائج الخبرة التقنية على الفيديوهات الجنسية الخاصة بتوفيق بوعشرين+تفاصيل جد مثيرة
أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن نتائج الخبرة التقنية التي أجريت على الفيديوهات الجنسية الخاصة بملف توفيق بوعشرين، والتي تم الكشف عنها قبل قليل من يومه الاثنين، تدين المدير السابق لجريدة أخبار اليوم،

"شوف تيفي"

أكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن نتائج الخبرة التقنية التي أجريت على الفيديوهات الجنسية الخاصة بملف توفيق بوعشرين، والتي تم الكشف عنها قبل قليل من يومه الاثنين، تدين المدير السابق لجريدة أخبار اليوم، وتؤكد قيام المتهم بتصويرها داخل مكتبه بمقر الجريدة بالبيضاء.

وأوضح المصدر ذاته أن نتائج الخبرة التقنية المكونة من 63 صفحة، تؤكد أن توفيق بوعشرين هو من قام بتصوير الفيديوهات من زاوية واحدة عن طريق كاميرا رقمية، مشيرا إلى أن هذه الفيديوهات التي تم إخضاعها لتحليل بصري شامل ودقيق باعتماد مجموعة من التقنيات، هي صحيحة وغير مزورة ولم يمسسها أي تغيير تقني أوتزوير أو تحريف أو تعديل، وهي تؤكد جميع التهم الموجهة للمدير السابق لجريدة أخبار اليوم.


وأضاف ذات المصدر أن الفيديوهات التي أجريت عليها الخبرة بلغ عددها 65 فيديو، والخصائص التقنية لهذه الفيديوهات هي نفس الخصائص المتضمنة في الأقراص، مبرزا في الوقت نفسه أن الخبرة أكدت كذلك أن الأصوات الموجودة في الفيديوهات متزامنة مع الصورة.

تجدر الإشارة إلى أن القاضي بوشعيب فريح رئيس الهيئة المكلفة بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قرر قبل قليل، تأجيل أشغال الجلسة إلى غاية 24 شتنبر الجاري، وذلك من أجل منح الفرصة للمحامين للاطلاع على نتائج الخبرة التقنية التي أجريت على الفيديوهات الجنسية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي بوعشرين الخبرة التقنية بوشعيب فريح

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