عاجل..تأجيل أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين بعد توصل المحامين بنتائج الخبرة على الفيديوهات الجنسية ﻿

بعد دقائق فقط من انطلاقها، قرر القاضي بوشعيب فريح رئيس الهيئة المكلفة بالبث في ملف توفيق بوعشرين، تأجيل أشغال الجلسة إلى غاية 24 شتنبر الجاري، وذلك من أجل منح الفرصة للمحامين للاطلاع على نتائج

''شوف تيفي''

بعد دقائق فقط من انطلاقها، قرر القاضي بوشعيب فريح رئيس الهيئة المكلفة بالبث في ملف توفيق بوعشرين، تأجيل أشغال الجلسة إلى غاية 24 شتنبر الجاري، وذلك من أجل منح الفرصة للمحامين للاطلاع على نتائج الخبرة التقنية التي أجريت على الفيديوهات الجنسية.



وأكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن هيئة الدفاع عن المشتكيات المطالبات بالحق المدني، التمست من الهيئة القضائية تأجيل أشغال الجلسة حتى يتم الإطلاع على نتائج الخبرة التقنية المكونة من 63 صفحة، وهو ما وافق عليه القاضي بوشعيب فريح.

وأشار ذات المصدر إلى أن الهيئة المكلفة بالدفاع عن توفيق بوعشرين، ما تزال داخل قاعة الجلسة، في انتظار البث في الملتمس الخاص بمنح موكلهم السراح المؤقت.