عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين بالدار البيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، أعطى قبل قليل من يومه الاثنين، انطلاق أشغال جلسة المحاكمة السرية التي تجري أطوارها باستئنافية مدينة الدار

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، أعطى قبل قليل من يومه الاثنين، انطلاق أشغال جلسة المحاكمة السرية التي تجري أطوارها باستئنافية مدينة الدار البيضاء.

وأضح المصدر ذاته، أن أشغال جلسة محاكمة بوعشرين المتابع بتهم خطيرة من بينها الاغتصاب والاتجار بالبشر، تعرف حضور مشتكيتين فقط، ويتعلق الأمر بكل من ''س.ل'' و '' أ.ل''، فيما تم تسجيل غياب باقي المشتكيات والمصرحات.

تجدر الإشارة إلى أن مصدرا جد مطلع، أكد لـ ''شوف تيفي'' أن النيابة العامة، باستئنافية مدينة الدار البيضاء، توصلت بنتائج الخبرة التقنية التي أجريت على الفيديوهات الجنسية الخاصة بملف توفيق بوعشرين المدير السابق لجريدة أخبار اليوم.