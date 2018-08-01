عاجل..قبل انطلاق أشغال محاكمة بوعشرين: النيابة العامة تتوصل بنتائج الخبرة على الفيديوهات الجنسية ﻿

أكد مصدر جد مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن النيابة العامة، باستئنافية مدينة الدار البيضاء، توصلت بنتائج الخبرة التقنية التي أجريت على الفيديوهات الجنسية الخاصة بملف توفيق بوعشرين المدير السابق لجريدة

''شوف تيفي''

أكد مصدر جد مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن النيابة العامة، باستئنافية مدينة الدار البيضاء، توصلت بنتائج الخبرة التقنية التي أجريت على الفيديوهات الجنسية الخاصة بملف توفيق بوعشرين المدير السابق لجريدة أخبار اليوم.

وأوضح المصدر ذاته أن أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين المتابع بتهم خطيرة من بينها الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر، من المنتظر أن تنطلق بعد لحظات، مبرزا أن بهو المحكمة يعرف حركة غير عادية، نظرا لتواجد بعض المحامين المكلفين بالدفاع عن بوعشرين وأيضا عن المطالبات بالحق المدني.

جدير بالذكر أن الهيئة القضائية برئاسة بوشعيب فريح، كانت قد وافقت على ملتمس النيابة العامة الخاص بإجراء الخبرة على الفيديوهات الجنسية البالغ عددها حوالي 50 فيديو، والتي تم عرض البعض منها خلال الجلسات الماضية.