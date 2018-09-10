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عاجل..شاب يضرم النار في منزل أسرته بالبيضاء+صور

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عاجل..شاب يضرم النار في منزل أسرته بالبيضاء+صور

بتاريــخ : 10 شتنبر 2018 / 15:17 عاجل..شاب يضرم النار في منزل أسرته بالبيضاء+صور | حوادث و حقوق
عاجل..شاب يضرم النار في منزل أسرته بالبيضاء+صور
أقدم شاب مدمن على ''الكحول'' قبل قليل من يومه الاثنين، على إضرام النار داخل منزل أسرته المتواجد بمنطقة عين الشق بمدينة الدار البيضاء، ما أثار رعب وهلع إخوته.

''شوف تيفي''

أقدم شاب مدمن على ''الكحول'' قبل قليل من يومه الاثنين، على إضرام النار داخل منزل أسرته المتواجد بمنطقة عين الشق بمدينة الدار البيضاء، ما أثار رعب وهلع إخوته.

وأوضح مصدر مطلع أن الشاب كان في حالة هيستيرية، حيث أقدم على إضرام النار في أثاث المنزل، وخاصة بإحدى الغرف المتواجدة بالسطح، مشيرا إلى أن أسرته، قامت بإبلاغ الوقاية المدنية التي حلت بعين المكان، وتمكنت من السيطرة على الحريق.

وأكد المصدر ذاته أن أسرة الشاب، أبلغت المصالح الأمنية التي حلت على الفور بعين المكان، وتمكنت من إيقافه واقتياده ليتم التحقيق معه.

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المغرب شوف تيفي عين الشق النار الأسرة مدينة الدار البيضاء

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