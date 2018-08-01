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الإطاحة بشفار خطير هجم على صيدلية بالعرائش

بتاريــخ : 10 شتنبر 2018 / 15:02 الإطاحة بشفار خطير هجم على صيدلية بالعرائش | حوادث و حقوق
الإطاحة بشفار خطير هجم على صيدلية بالعرائش
أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن العرائش على النيابة العامة المختصة، اليوم الاثنين 10 شتنبر الجاري، شخصا من ذوي السوابق القضائية العديدة، يبلغ من العمر 31 سنة، وذلك للاشتباه بتورطه في ارتكاب

''شوف تيفي''

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن العرائش على النيابة العامة المختصة، اليوم الاثنين 10 شتنبر الجاري، شخصا من ذوي السوابق القضائية العديدة، يبلغ من العمر 31 سنة، وذلك للاشتباه بتورطه في ارتكاب سرقة تحت التهديد باستعمال العنف من داخل صيدلية بنفس المدينة.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدر أمني فإن أطوار هذه القضية، تعود إلى توصل مصالح الأمن بتاريخ 05 شتنبر الجاري، بإشعار حول تعرض صيدلي لسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض استهدفت مبلغا ماليا فضلا عن كمية من الأقراص الطبية التي تستعمل في التخدير.

وأكد المصدر ذاته أن عناصر الأمن، باشرت مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية التي مكنت من تحديد هوية المشتبه به، الذي تم توقيفه وإخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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المغرب شوف تيفي النيابة العامة المختصة السرقة مصالح الأمن

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