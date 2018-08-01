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وزارة الثقافة والاتصال تؤكد على حماية ورد الاعتبار للتراث الإفريقي المشترك

بتاريــخ : 10 شتنبر 2018 / 14:45 وزارة الثقافة والاتصال تؤكد على حماية ورد الاعتبار للتراث الإفريقي المشترك | بوليتيك
وزارة الثقافة والاتصال تؤكد على حماية ورد الاعتبار للتراث الإفريقي المشترك
نظمت وزارة الثقافة والاتصال بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي اليوم الاثنين، برحاب كلية العلوم بجامعة محمد الخامس بالرباط، المؤتمر الخامس عشر للآثاريين الأفارقة،

شوف تيفي

نظمت وزارة الثقافة والاتصال بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي اليوم الاثنين، برحاب كلية العلوم بجامعة محمد الخامس بالرباط، المؤتمر الخامس عشر للآثاريين الأفارقة، حول موضوع '' تثمين التراث الثقافي الإفريقي والتنمية المستدامة''.

وأشاد الوزير محمد الأعرج ، بالجهود التي يبذلها المغرب، عبر قطاع الثقافة لحماية ورد الاعتبار للتراث الإفريقي، وتعزيز علاقات التعاون الثقافي، اعتزازا منه بالقيم الإفريقية المشتركة والتاريخ الحضري العريق والموروث الثقافي. حسب بلاغ صحفي صدر اليوم عن وزارة الثقافة والاتصال.

ونوه الوزير بالمنجزات التراكمية التي تم تحقيقها ثقافيا، باعتراف دولي من منظمة اليونيسكو لـ 9 مواقع للتراث المادي بقيمتها العالمية الفريدة، و6 عناصر من التراث غير المادي صنفت تراثا عالميا لاماديا للإنسانية، وأيضا الاكتشاف الأخير والمتمثل في اكتشاف أقدم بقايا ''الإنسان الحديث'' في العالم والذي يعود إلى 300 ألف سنة قبل الحاضر، بموقع جبل ''إيغود'' بإقليم اليوسفية.

وفي الختام وفق ذات البلاغ، شدد الأعرج على ضرورة وضع تراث إفريقيا الغني والمتنوع، ضمن أولويات المشاريع التنموية والسياسات العمومية، باعتباره اقتصادا تراثيا قائم الذات ما يستدعي القيام بحملات للتحسيس بأهمية هذا التراث ودوره في حفظ الذاكرة وخدمة التنمية.

 

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