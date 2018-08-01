 هذا مصير خمسة أشخاص تورطوا في اختطاف ومحاولة اغتصاب فتاة بكلميم ﻿
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هذا مصير خمسة أشخاص تورطوا في اختطاف ومحاولة اغتصاب فتاة بكلميم

بتاريــخ : 10 شتنبر 2018 / 14:42 هذا مصير خمسة أشخاص تورطوا في اختطاف ومحاولة اغتصاب فتاة بكلميم | حوادث و حقوق
هذا مصير خمسة أشخاص تورطوا في اختطاف ومحاولة اغتصاب فتاة بكلميم
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم بعد تكثيف الأبحاث والتحريات، صباح اليوم الاثنين، من إيقاف أحد المشتبه بهم بخصوص قضية اختطاف فتاة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض مع

''شوف تيفي''

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم بعد تكثيف الأبحاث والتحريات، صباح اليوم الاثنين، من إيقاف أحد المشتبه بهم بخصوص قضية اختطاف فتاة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض مع محاولة الاغتصاب، والسرقة مع الضرب والجرح بالسلاح الأبيض، والتي ظهرت في مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تبين الأضرار الجسدية التي لحقتها جراء الاعتداء.

وحسب مصدر مطلع فإن أطوار القضية، تعود إلى نهاية الشهر الماضي حينما تعرضت فتاة في وقت مبكر على مستوى شارع ابن بطوطة بالمدينة، لعملية اختطاف تحت التهديد بالسلاح الأبيض من طرف أحد الأشخاص الذي اقتادها على متن دراجة نارية إلى غاية الطريق المؤدية إلى مدينة سيدي إفني، حيث تعمدت السقوط من فوق الدراجة النارية لتصاب بجروح، حينها لاذ المعني بالفرار، لتفاجأ الضحية بخمسة أشخاص آخرين الذين حاولوا اغتصابها بالتناوب على مقربة من طريق القصابي وقاموا بالاستيلاء على هاتفها، إلا أنها استطاعت الهروب من قبضتهم لما وقعوا في خلاف بينهم حول أسبقية الاعتداء جنسيا على الضحية.

وأكد المصدر ذاته بأنه وبناء عليه وبأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، فيما لا زالت الأبحاث مسترسلة قصد إيقاف باقي المشتبه بهم.

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