قبل العواشر..فضيحة تهز المحمدية: حصلوهم كيحفرو قبر سيدة باش يمارسو عليها الجنس بالمحمدية+تفاصيل جد صادمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مجموعة من المواطنين، تمكنوا أول أمس السبت، من إيقاف ثلاثة أشخاص متلبسين، داخل مقبرة ''سيدي علي بونوار'' بالمحمدية، بمحاولة حفر قبر سيدة، من أجل تمكين أحدهم من ممارسة

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مجموعة من المواطنين، تمكنوا أول أمس السبت، من إيقاف ثلاثة أشخاص متلبسين، داخل مقبرة ''سيدي علي بونوار'' بالمحمدية، بمحاولة حفر قبر سيدة، من أجل تمكين أحدهم من ممارسة الجنس عليها.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن التفاصيل الكاملة الخاصة بهذه النازلة، أن شخصا يعاني من عجز جنسي، اتفق مع حفار قبور وعاملي بناء على مساعدتهم له في حفر قبر سيدة من أجل ممارسة الجنس على جثتها من أجل التخلص من ''الثقاف''.

وأضاف المصدر ذاته أن المتورطين في هذا الفعل الإجرامي، تم ضبطهم من طرف المواطنين الذين انهالوا عليهم بالضرب قبل تسليمهم للمصالح الأمنية، مشيرا إلى أن المقبرة المذكورة، شهدت أمس الأحد، إعادة تمثيل الجريمة.