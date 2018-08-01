فنان مغربي يعاني الفقر والتهميش يبيع أغراضه لإجراء عملية جراحية ويعلن عن رغبته في السفر لإسرائيل ﻿

كشف الفنان والملحن المغربي عزيز حسني، عن معاناته من الإقصاء والتهميش والفقر، ما جعله مضطرا إلى بيع أغراضه حتى يستطيع جمع تكاليف إجراء عملية جراحية.

''شوف تيفي''

كشف الفنان والملحن المغربي عزيز حسني، عن معاناته من الإقصاء والتهميش والفقر، ما جعله مضطرا إلى بيع أغراضه حتى يستطيع جمع تكاليف إجراء عملية جراحية.

وأوضح عزيز حسني والذي عبر عن حزنه الشديد، أنه يعيش الغربة في بلاده بعد إغلاق الأبواب في وجهه لمدة 35 سنة، حاول خلالها مواجهة التهميش والإقصاء، مشددا على أنه لا يلوم ''الدولة'' لعدم توفيرها الظروف المناسبة للفنان لحفظ كرامته، بل يلوم نفسه لأنه لم يوافق قبل سنوات على عرض وجهه له بعض اليهود المغاربة للذهاب إلى إسرائيل والإقامة بها.

واستغل الملحن حسني الفرصة للإشارة إلى قيمة معزوفاته مقارنة مع الأعمال الفنية الحالية، مؤكدا استعداده الرحيل إلى إسرائيل إذا ما وجهت له الدعوة مرة أخرى.