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الفيدرالية الديمقراطية للشغل (فدش):الحكومة " لم تبادر" لحد الآن إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواصلة الحوار الاجتماعي

بتاريــخ : 10 شتنبر 2018 / 12:56 الفيدرالية الديمقراطية للشغل (فدش):الحكومة لم تبادر لحد الآن إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواصلة الحوار الاجتماعي | مجتمع
الفيدرالية الديمقراطية للشغل (فدش):الحكومة " لم تبادر" لحد الآن إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواصلة الحوار الاجتماعي
قال نائب الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الصادق الرغيوي، إن الحكومة '' لم تبادر ''، لحد الآن، إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواصلة الحوار الاجتماعي ومأسسته.

شوف تيفي و.م.ع

قال نائب الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الصادق الرغيوي، إن الحكومة " لم تبادر "، لحد الآن، إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواصلة الحوار الاجتماعي ومأسسته.

وأضاف المسؤول النقابي أن الفيدرالية " لا تزال تنتظر تفعيل مضمون الخطاب الملكي الأخير من أجل فتح حوار جدي ومسؤول حول المطالب العاجلة للشغيلة المغربية في كل القطاعات"، خاصة و أن هناك إجراءات ومطالب لا يتطلب تحقيقها اعتمادات مالية، بل فقط إرادة سياسية حقيقية، وتنزيل المضامين الدستورية.

وأوضح الرغيوي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الدخول الاجتماعي الحالي ، أن الحكومة السابقة " التي أجهضت الحوار الاجتماعي، فوتت على المغرب فرصة ذهبية بعد ما كان قد قطع خطوات مهمة على صعيد الحوار الاجتماعي منذ أواخر التسعينيات".

وتتطلع المركزية النقابية إلى فتح حوارات على مستوى الملفات القطاعية كل على حدة، وعلى مستوى الوظيفة العمومية، وإلى إشراك الفيدرالية الديمقراطية للشغل كمركزية نقابية ، وإطلاعها على مضامين مشروع القانون المالي 2019 في شقه الاجتماعي.

وفيما يخص اللقاء الوطني حول التشغيل، الذي دعا إليه الملك، في خطابه بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب، اعتبر نائب الكاتب العام للفيدرالية أن التعاطي مع موضوع تشغيل الشباب وتقليص العطالة يجب أن يعالج في إطار تصور شمولي لإدماج التعليم والتكوين، وخاصة التكوين المهني حتى يستجيب لمتطلبات سوق الشغل.

واعتبر الرغيوي أن العلاقة بين المركزيات النقابية وأرباب العمل فقد ميز بين مقاولات مواطنة تحترم الحقوق والقوانين، وبالمقابل، يضيف المسؤول أن "هناك حالات تبخس العمل النقابي وتحاربه، وتهدر حقوق العاملين وهو ما يتطلب مجهودات جبارة ونضالات مستمرة لضمان حقوق الشغيلة المغربية والمساهمة في إنعاش الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي".

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